ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
47
Время на прочтение
1 мин

Ла Лига: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков 24-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

С 13 по 16 февраля состоятся матчи 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начался в пятницу, 13 февраля, игрой между "Эльче" и "Осасуной".

В субботу, 14 февраля, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина попытается обыграть "Реал Сосьедад".

В воскресенье, 15 февраля, мадридский "Атлетико" сразится с "Райо Вальекано".

Завершится тур в понедельник, 16 февраля: "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов – примет "Барселону".

Расписание и результаты матчей 24-го тура Ла Лиги

Пятница, 13 февраля

22:00 "Эльче" – "Осасуна" – 0:0

Суббота, 14 февраля

15:00 "Эспаньол" – "Сельта"

17:15 "Хетафе" – "Вильярреал"

19:30 "Севилья" – "Алавес"

22:00 "Реал" Мадрид – "Реал Сосьедад"

Воскресенье, 15 февраля

15:00 "Реал Овьедо" – "Атлетик"

17:15 "Райо Вальекано" - "Атлетико"

19:30 "Леванте" – "Валенсия"

22:00 "Мальорка" – "Бетис"

Понедельник, 16 февраля

22:00 "Жирона" – "Барселона"

Таблица Ла Лиги после 23-го тура

Таблица Ла Лиги после 23 тура / x.com/LaLiga

Таблица Ла Лиги после 23 тура / x.com/LaLiga

Ранее сообщалось, что "Атлетико" уничтожил "Барселону" в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Также мы рассказывали, что сборная Украины узнала соперников в Лиге наций-2026/27.

Дата публикации
Количество просмотров
47
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie