Ла Лига: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 24-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 13 по 16 февраля состоятся матчи 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начался в пятницу, 13 февраля, игрой между "Эльче" и "Осасуной".
В субботу, 14 февраля, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина попытается обыграть "Реал Сосьедад".
В воскресенье, 15 февраля, мадридский "Атлетико" сразится с "Райо Вальекано".
Завершится тур в понедельник, 16 февраля: "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов – примет "Барселону".
Расписание и результаты матчей 24-го тура Ла Лиги
Пятница, 13 февраля
22:00 "Эльче" – "Осасуна" – 0:0
Суббота, 14 февраля
15:00 "Эспаньол" – "Сельта"
17:15 "Хетафе" – "Вильярреал"
19:30 "Севилья" – "Алавес"
22:00 "Реал" Мадрид – "Реал Сосьедад"
Воскресенье, 15 февраля
15:00 "Реал Овьедо" – "Атлетик"
17:15 "Райо Вальекано" - "Атлетико"
19:30 "Леванте" – "Валенсия"
22:00 "Мальорка" – "Бетис"
Понедельник, 16 февраля
22:00 "Жирона" – "Барселона"
Таблица Ла Лиги после 23-го тура
Ранее сообщалось, что "Атлетико" уничтожил "Барселону" в первом матче полуфинала Кубка Испании.
Также мы рассказывали, что сборная Украины узнала соперников в Лиге наций-2026/27.