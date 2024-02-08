Ла Лига: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке 24-го тура чемпионата Испании встретятся лидеры – "Реал" и "Жирона".
9 – 12 февраля состоятся матчи 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Тур начнется в пятницу поединком между "Кадисом" и "Бетисом".
На субботу запланирован центральный поединок этого тура – мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина будет принимать "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова.
В тот же день "Валенсия" украинского нападающего Романа Яремчука на выезде сыграет против "Лас-Пальмаса".
В воскресенье мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Севилье", а действующий чемпион "Барселона" на своем поле встретится с "Гранадой".
Завершится тур в понедельник матчем "Альмерия" – "Атлетик" Бильбао.
- После 23-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (58 очков). На втором месте идет "Жирона" (56). Далее расположились "Барселона" (50) и "Атлетико" Мадрид (48).
- Матчи 25-го тура Ла Лиги состоятся 16 – 19 февраля.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Пятница, 9 февраля
|22:00
|КАДИС
|_:_
|БЕТИС
|Суббота, 10 февраля
|15:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Воскресенье, 11 февраля
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ГРАНАДА
|Понедельник, 12 февраля
|22:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
Таблица Ла Лиги после 23-го тура
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