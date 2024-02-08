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Ла Лига: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик / Фото: facebook.com/gironafc

В центральном поединке 24-го тура чемпионата Испании встретятся лидеры – "Реал" и "Жирона".

9 – 12 февраля состоятся матчи 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Тур начнется в пятницу поединком между "Кадисом" и "Бетисом".

На субботу запланирован центральный поединок этого тура – мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина будет принимать "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

В тот же день "Валенсия" украинского нападающего Романа Яремчука на выезде сыграет против "Лас-Пальмаса".

В воскресенье мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Севилье", а действующий чемпион "Барселона" на своем поле встретится с "Гранадой".

Завершится тур в понедельник матчем "Альмерия" – "Атлетик" Бильбао.

  • После 23-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (58 очков). На втором месте идет "Жирона" (56). Далее расположились "Барселона" (50) и "Атлетико" Мадрид (48).
  • Матчи 25-го тура Ла Лиги состоятся 16 – 19 февраля.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
Пятница, 9 февраля
22:00 КАДИС   _:_   БЕТИС
Суббота, 10 февраля
15:00 АЛАВЕС   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
17:15 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ОСАСУНА
19:30 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЖИРОНА
22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Воскресенье, 11 февраля
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   СЕЛЬТА
17:15 МАЛЬОРКА   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   АТЛЕТИКО
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ГРАНАДА
Понедельник, 12 февраля
22:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   АТЛЕТИК

Таблица Ла Лиги после 23-го тура

Таблица Ла Лиги после 23-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 23-го тура / Фото: flashscore.ua

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