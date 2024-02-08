Ла Лига: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке 24-го тура чемпионата Испании встретятся лидеры – "Реал" и "Жирона".

9 – 12 февраля состоятся матчи 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Тур начнется в пятницу поединком между "Кадисом" и "Бетисом".

На субботу запланирован центральный поединок этого тура – мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина будет принимать "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

В тот же день "Валенсия" украинского нападающего Романа Яремчука на выезде сыграет против "Лас-Пальмаса".

В воскресенье мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Севилье", а действующий чемпион "Барселона" на своем поле встретится с "Гранадой".

Завершится тур в понедельник матчем "Альмерия" – "Атлетик" Бильбао.

После 23-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (58 очков). На втором месте идет "Жирона" (56). Далее расположились "Барселона" (50) и "Атлетико" Мадрид (48).

Матчи 25-го тура Ла Лиги состоятся 16 – 19 февраля.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 23-го тура

Таблица Ла Лиги после 23-го тура / Фото: flashscore.ua

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