Ла Лига: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Реал", "Атлетико" и "Барселона" продолжают вести упорную борьбу за чемпионский титул.
14-17 февраля состоятся матчи 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова будет принимать "Хетафе".
В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Осасуной", "Атлетико" сразится с "Сельтой", а "Вильярреал" сойдется с "Валенсией".
В воскресенье "Атлетик" Бильбао сыграет с "Эспаньолом", а "Бетис" примет "Реал Сосьедад".
Завершится тур в понедельник, когда "Барселона" проведет поединок с "Райо Вальекано".
После 23-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал" (50 очков). На втором месте идет "Атлетико" (49 баллов). Третью позицию занимает "Барселона" (48 пунктов). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (44 очка).
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
24 ТУР
|Пятница, 14 февраля
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Суббота, 15 февраля
|15:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|АЛАВЕС
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Воскресенье, 16 февраля
|15:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|АТЛЕТИК
|17:15
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Понедельник, 17 февраля
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Таблица Ла Лиги после 23-го тура
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