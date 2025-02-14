Ла Лига: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Реал", "Атлетико" и "Барселона" продолжают вести упорную борьбу за чемпионский титул.

14-17 февраля состоятся матчи 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова будет принимать "Хетафе".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Осасуной", "Атлетико" сразится с "Сельтой", а "Вильярреал" сойдется с "Валенсией".

В воскресенье "Атлетик" Бильбао сыграет с "Эспаньолом", а "Бетис" примет "Реал Сосьедад".

Завершится тур в понедельник, когда "Барселона" проведет поединок с "Райо Вальекано".

После 23-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал" (50 очков). На втором месте идет "Атлетико" (49 баллов). Третью позицию занимает "Барселона" (48 пунктов). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (44 очка).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

24 ТУР Пятница, 14 февраля 22:00 ЖИРОНА _:_ ХЕТАФЕ Суббота, 15 февраля 15:00 ЛЕГАНЕС _:_ АЛАВЕС 17:15 ОСАСУНА _:_ РЕАЛ МАДРИД 19:30 АТЛЕТИКО _:_ СЕЛЬТА 22:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ ВАЛЕНСИЯ Воскресенье, 16 февраля 15:00 ЭСПАНЬОЛ _:_ АТЛЕТИК 17:15 ВАЛЬЯДОЛИД _:_ СЕВИЛЬЯ 19:30 МАЛЬОРКА _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 22:00 БЕТИС _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД Понедельник, 17 февраля 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ РАЙО ВАЛЬЕКАНО

Таблица Ла Лиги после 23-го тура

Таблица Ла Лиги после 23-го тура / Фото: flashscore.ua

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