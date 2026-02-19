- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
Ла Лига: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 25-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 20 по 23 февраля состоятся матчи 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 20 февраля, игрой между "Атлетиком" Бильбао и "Эльче".
В субботу, 21 февраля, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Осасуной", а мадридский "Атлетико" примет "Эспаньол".
В воскресенье, 22 февраля, "Барселона" посоревнуется с "Леванте", а "Вильярреал" сойдется с "Валенсией".
Завершится тур в понедельник, 23 февраля: "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов – сразится с "Алавесом".
Расписание и результаты матчей 25-го тура Ла Лиги
Пятница, 20 февраля
22:00 "Атлетик" – "Эльче"
Суббота, 21 февраля
15:00 "Реал Сосьедад" – "Реал Овьедо"
17:15 "Бетис" – "Райо Вальекано"
19:30 "Осасуна" – "Реал" Мадрид
22:00 "Атлетико" – "Эспаньол"
Воскресенье, 22 февраля
15:00 "Хетафе" – "Севилья"
17:15 "Барселона" – "Леванте"
19:30 "Сельта" – "Мальорка"
22:00 "Вильярреал" – "Валенсия"
Понедельник, 23 февраля
22:00 "Алавес" – "Жирона"
Таблица Ла Лиги после 24-го тура
