Ла Лига: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Реал" Мадрид / © Associated Press

С 20 по 23 февраля состоятся матчи 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 20 февраля, игрой между "Атлетиком" Бильбао и "Эльче".

В субботу, 21 февраля, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Осасуной", а мадридский "Атлетико" примет "Эспаньол".

В воскресенье, 22 февраля, "Барселона" посоревнуется с "Леванте", а "Вильярреал" сойдется с "Валенсией".

Завершится тур в понедельник, 23 февраля: "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов – сразится с "Алавесом".

Расписание и результаты матчей 25-го тура Ла Лиги

Пятница, 20 февраля

22:00 "Атлетик" – "Эльче"

Суббота, 21 февраля

15:00 "Реал Сосьедад" – "Реал Овьедо"

17:15 "Бетис" – "Райо Вальекано"

19:30 "Осасуна" – "Реал" Мадрид

22:00 "Атлетико" – "Эспаньол"

Воскресенье, 22 февраля

15:00 "Хетафе" – "Севилья"

17:15 "Барселона" – "Леванте"

19:30 "Сельта" – "Мальорка"

22:00 "Вильярреал" – "Валенсия"

Понедельник, 23 февраля

22:00 "Алавес" – "Жирона"

Таблица Ла Лиги после 24-го тура

Таблица Ла Лиги после 24 тура / x.com/LaLiga

