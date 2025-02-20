Ла Лига: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

21-24 февраля состоятся матчи 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Сельтой" и "Осасуной".

В субботу "Атлетико" встретится с "Валенсией", а "Барселона" сразится с "Лас-Пальмасом".

В воскресенье "Атлетик" Бильбао примет "Вальядолид", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сойдется с "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

Завершится тур в понедельник матчем между "Севильей" и "Мальоркой".

После 24-го тура на вершине таблицы Ла Лиги находятся "Барселона" и "Реал" (по 51 баллу). На третьем месте идет "Атлетико" (50 пунктов). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (45 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

25 ТУР Пятница, 21 февраля 22:00 СЕЛЬТА _:_ ОСАСУНА Суббота, 22 февраля 15:00 АЛАВЕС _:_ ЭСПАНЬОЛ 17:15 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 19:30 ВАЛЕНСИЯ _:_ АТЛЕТИКО 22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ БАРСЕЛОНА Воскресенье, 23 февраля 15:00 АТЛЕТИК _:_ ВАЛЬЯДОЛИД 17:15 РЕАЛ МАДРИД _:_ ЖИРОНА 19:30 ХЕТАФЕ _:_ БЕТИС 22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ ЛЕГАНЕС Понедельник, 24 февраля 22:00 СЕВИЛЬЯ _:_ МАЛЬОРКА

Таблица Ла Лиги после 24-го тура

Таблица Ла Лиги после 24-го тура / Фото: flashscore.ua

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