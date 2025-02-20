Ла Лига: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Жирону" украинского полузащитника Виктора Цыганкова.
21-24 февраля состоятся матчи 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Сельтой" и "Осасуной".
В субботу "Атлетико" встретится с "Валенсией", а "Барселона" сразится с "Лас-Пальмасом".
В воскресенье "Атлетик" Бильбао примет "Вальядолид", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сойдется с "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова.
Завершится тур в понедельник матчем между "Севильей" и "Мальоркой".
После 24-го тура на вершине таблицы Ла Лиги находятся "Барселона" и "Реал" (по 51 баллу). На третьем месте идет "Атлетико" (50 пунктов). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (45 очков).
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
25 ТУР
|Пятница, 21 февраля
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ОСАСУНА
|Суббота, 22 февраля
|15:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Воскресенье, 23 февраля
|15:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЖИРОНА
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|БЕТИС
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|Понедельник, 24 февраля
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|МАЛЬОРКА
Таблица Ла Лиги после 24-го тура
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