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Ла Лига: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Виктор Цыганков, "Реал" Мадрид – "Жирона" / Фото: Associated Press

"Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Жирону" украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

21-24 февраля состоятся матчи 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Сельтой" и "Осасуной".

В субботу "Атлетико" встретится с "Валенсией", а "Барселона" сразится с "Лас-Пальмасом".

В воскресенье "Атлетик" Бильбао примет "Вальядолид", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сойдется с "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

Завершится тур в понедельник матчем между "Севильей" и "Мальоркой".

После 24-го тура на вершине таблицы Ла Лиги находятся "Барселона" и "Реал" (по 51 баллу). На третьем месте идет "Атлетико" (50 пунктов). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (45 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
25 ТУР
Пятница, 21 февраля
22:00 СЕЛЬТА   _:_   ОСАСУНА
Суббота, 22 февраля
15:00 АЛАВЕС   _:_   ЭСПАНЬОЛ
17:15 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
19:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   АТЛЕТИКО
22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   БАРСЕЛОНА
Воскресенье, 23 февраля
15:00 АТЛЕТИК   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЖИРОНА
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   БЕТИС
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ЛЕГАНЕС
Понедельник, 24 февраля
22:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   МАЛЬОРКА

Таблица Ла Лиги после 24-го тура

Таблица Ла Лиги после 24-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 24-го тура / Фото: flashscore.ua

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