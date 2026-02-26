Ла Лига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Барселона" / © Associated Press

С 27 февраля по 2 марта состоятся матчи 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 27 февраля, игрой между "Леванте" и "Алавесом".

В субботу, 28 февраля, "Атлетик" Бильбао встретится с "Райо Вальекано", "Барселона" примет "Вильярреал", а мадридский "Атлетико" попытается одолеть "Реал Овьедо".

В воскресенье, 1 марта, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов — будет принимать "Сельту".

Завершится тур в понедельник, 2 марта: мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина будет противостоять "Хетафе".

Расписание и результаты матчей 26-го тура Ла Лиги

Пятница, 27 февраля

22:00 "Леванте" — "Алавес"

Суббота, 28 февраля

15:00 "Райо Вальекано" — "Атлетик"

17:15 "Барселона" — "Вильярреал"

19:30 "Мальорка" — "Реал Сосьедад"

22:00 "Реал Овьедо" — "Атлетико"

Воскресенье, 1 марта

15:00 "Эльче" — "Эспаньол"

17:15 "Валенсия" — "Осасуна"

19:30 "Бетис" — "Севилья"

22:00 "Жирона" — "Сельта"

Понедельник, 2 марта

22:00 "Реал" Мадрид — "Хетафе"

Таблица Ла Лиги после 25-го тура

Таблица Ла Лиги после 25-го тура / x.com/LaLiga

Ранее сообщалось, что "Реал" с камбэком обыграл "Бенфику" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также мы рассказывали, что Роналду стал совладельцем испанского футбольного клуба.