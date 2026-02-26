- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 1 мин
Ла Лига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 26-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 27 февраля по 2 марта состоятся матчи 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 27 февраля, игрой между "Леванте" и "Алавесом".
В субботу, 28 февраля, "Атлетик" Бильбао встретится с "Райо Вальекано", "Барселона" примет "Вильярреал", а мадридский "Атлетико" попытается одолеть "Реал Овьедо".
В воскресенье, 1 марта, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов — будет принимать "Сельту".
Завершится тур в понедельник, 2 марта: мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина будет противостоять "Хетафе".
Расписание и результаты матчей 26-го тура Ла Лиги
Пятница, 27 февраля
22:00 "Леванте" — "Алавес"
Суббота, 28 февраля
15:00 "Райо Вальекано" — "Атлетик"
17:15 "Барселона" — "Вильярреал"
19:30 "Мальорка" — "Реал Сосьедад"
22:00 "Реал Овьедо" — "Атлетико"
Воскресенье, 1 марта
15:00 "Эльче" — "Эспаньол"
17:15 "Валенсия" — "Осасуна"
19:30 "Бетис" — "Севилья"
22:00 "Жирона" — "Сельта"
Понедельник, 2 марта
22:00 "Реал" Мадрид — "Хетафе"
Таблица Ла Лиги после 25-го тура
