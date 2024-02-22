Ла Лига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Реал" примет "Севилью", а "Жирона" дома встретится с "Райо Вальекано".
23 – 26 февраля состоятся матчи 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Реал Сосьедад" – "Вильярреал".
В субботу "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на выезде сойдется с "Гранадой", действующий чемпион "Барселона" примет "Хетафе", а мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Альмерии".
На воскресенье запланирован центральный матч тура, в котором мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле сразится с "Севильей".
Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова будет принимать "Райо Вальекано".
- После 25-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (62 очка). На втором месте идет "Жирона" (56). Далее расположились "Барселона" (54) и "Атлетико" (51).
- Матчи 27-го тура Ла Лиги состоятся 1 – 4 марта.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Пятница, 23 февраля
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|Суббота, 24 февраля
|15:00
|ГРАНАДА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Воскресенье, 25 февраля
|15:00
|КАДИС
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|БЕТИС
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Понедельник, 26 февраля
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Таблица Ла Лиги после 25-го тура
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