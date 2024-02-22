Ла Лига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Реал" примет "Севилью", а "Жирона" дома встретится с "Райо Вальекано".

23 – 26 февраля состоятся матчи 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Реал Сосьедад" – "Вильярреал".

В субботу "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на выезде сойдется с "Гранадой", действующий чемпион "Барселона" примет "Хетафе", а мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Альмерии".

На воскресенье запланирован центральный матч тура, в котором мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле сразится с "Севильей".

Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова будет принимать "Райо Вальекано".

После 25-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (62 очка). На втором месте идет "Жирона" (56). Далее расположились "Барселона" (54) и "Атлетико" (51).

Матчи 27-го тура Ла Лиги состоятся 1 – 4 марта.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 25-го тура

Таблица Ла Лиги после 25-го тура / Фото: flashscore.ua

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