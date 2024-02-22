Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ла Лига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор / Фото: Associated Press

"Реал" примет "Севилью", а "Жирона" дома встретится с "Райо Вальекано".

23 – 26 февраля состоятся матчи 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Реал Сосьедад" – "Вильярреал".

В субботу "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на выезде сойдется с "Гранадой", действующий чемпион "Барселона" примет "Хетафе", а мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Альмерии".

На воскресенье запланирован центральный матч тура, в котором мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле сразится с "Севильей".

Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова будет принимать "Райо Вальекано".

  • После 25-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (62 очка). На втором месте идет "Жирона" (56). Далее расположились "Барселона" (54) и "Атлетико" (51).
  • Матчи 27-го тура Ла Лиги состоятся 1 – 4 марта.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
Пятница, 23 февраля
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
Суббота, 24 февраля
15:00 ГРАНАДА   _:_   ВАЛЕНСИЯ
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 АЛАВЕС   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   АТЛЕТИКО
Воскресенье, 25 февраля
15:00 КАДИС   _:_   СЕЛЬТА
17:15 БЕТИС   _:_   АТЛЕТИК
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ОСАСУНА
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   СЕВИЛЬЯ
Понедельник, 26 февраля
22:00 ЖИРОНА   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО

Таблица Ла Лиги после 25-го тура

Таблица Ла Лиги после 25-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 25-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

УПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Похожие темы:

Следующая публикация