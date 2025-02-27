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Ла Лига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Реал" Мадрид / Фото: Associated Press

"Барселона", "Реал" и "Атлетико" продолжают вести упорную борьбу за чемпионский титул.

С 28 февраля по 3 марта состоятся матчи 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Вальядолидом" и "Лас-Пальмасом".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Сельту", мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Бетисом", а мадридский "Атлетико" сразится с "Атлетиком" Бильбао.

В воскресенье "Барселона" будет принимать "Реал Сосьедад". Завершится тур в понедельник матчем между "Вильярреалом" и "Эспаньолом".

После 25-го тура на вершине таблицы Ла Лиги находятся "Барселона" и "Реал" (по 54 очка). На третьем месте идет "Атлетико" (53 пункта). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (48 баллов).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
26 ТУР
Пятница, 28 февраля
22:00 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
Суббота, 1 марта
15:00 ЖИРОНА   _:_   СЕЛЬТА
17:15 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   СЕВИЛЬЯ
19:30 БЕТИС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   АТЛЕТИК
Воскресенье, 2 марта
15:00 ЛЕГАНЕС   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   АЛАВЕС
22:00 ОСАСУНА   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Понедельник, 3 марта
22:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ЭСПАНЬОЛ

Таблица Ла Лиги после 25-го тура

Таблица Ла Лиги после 25-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 25-го тура / Фото: flashscore.ua

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