Ла Лига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Барселона", "Реал" и "Атлетико" продолжают вести упорную борьбу за чемпионский титул.

С 28 февраля по 3 марта состоятся матчи 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Вальядолидом" и "Лас-Пальмасом".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Сельту", мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Бетисом", а мадридский "Атлетико" сразится с "Атлетиком" Бильбао.

В воскресенье "Барселона" будет принимать "Реал Сосьедад". Завершится тур в понедельник матчем между "Вильярреалом" и "Эспаньолом".

После 25-го тура на вершине таблицы Ла Лиги находятся "Барселона" и "Реал" (по 54 очка). На третьем месте идет "Атлетико" (53 пункта). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (48 баллов).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

26 ТУР Пятница, 28 февраля 22:00 ВАЛЬЯДОЛИД _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС Суббота, 1 марта 15:00 ЖИРОНА _:_ СЕЛЬТА 17:15 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ СЕВИЛЬЯ 19:30 БЕТИС _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 АТЛЕТИКО _:_ АТЛЕТИК Воскресенье, 2 марта 15:00 ЛЕГАНЕС _:_ ХЕТАФЕ 17:15 БАРСЕЛОНА _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 19:30 МАЛЬОРКА _:_ АЛАВЕС 22:00 ОСАСУНА _:_ ВАЛЕНСИЯ Понедельник, 3 марта 22:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ ЭСПАНЬОЛ

Таблица Ла Лиги после 25-го тура

Таблица Ла Лиги после 25-го тура / Фото: flashscore.ua

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