Ла Лига: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Барселона", "Реал" и "Атлетико" продолжают вести упорную борьбу за чемпионский титул.
С 28 февраля по 3 марта состоятся матчи 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Вальядолидом" и "Лас-Пальмасом".
В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Сельту", мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Бетисом", а мадридский "Атлетико" сразится с "Атлетиком" Бильбао.
В воскресенье "Барселона" будет принимать "Реал Сосьедад". Завершится тур в понедельник матчем между "Вильярреалом" и "Эспаньолом".
После 25-го тура на вершине таблицы Ла Лиги находятся "Барселона" и "Реал" (по 54 очка). На третьем месте идет "Атлетико" (53 пункта). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (48 баллов).
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
26 ТУР
|Пятница, 28 февраля
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|Суббота, 1 марта
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|19:30
|БЕТИС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|АТЛЕТИК
|Воскресенье, 2 марта
|15:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АЛАВЕС
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Понедельник, 3 марта
|22:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
Таблица Ла Лиги после 25-го тура
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