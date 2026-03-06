- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 1 мин
Ла Лига: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 27-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 6 по 9 марта состоятся матчи 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 6 марта: мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Сельте".
В субботу, 7 марта, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов — сразится с "Леванте".
В тот же день мадридский "Атлетико" примет "Реал Сосьедад", а лидер чемпионата "Барселона" встретится с "Атлетиком" Бильбао.
В воскресенье, 8 марта, "Вильярреал" будет противостоять "Эльче", а "Бетис" померяется силами с "Хетафе".
Завершится тур в понедельник, 9 марта: "Эспаньол" примет "Реал Овьедо".
Расписание и результаты матчей 27-го тура Ла Лиги
Пятница, 6 марта
22:00 "Сельта" — "Реал" Мадрид
Суббота, 7 марта
15:00 "Осасуна" — "Мальорка"
17:15 "Леванте" — "Жирона"
19:30 "Атлетико" — "Реал Сосьедад"
22:00 "Атлетик" — "Барселона"
Воскресенье, 8 марта
15:00 "Вильярреал" — "Эльче"
17:15 "Хетафе" — "Бетис"
19:30 "Севилья" — "Райо Вальекано"
22:00 "Валенсия" — "Алавес"
Понедельник, 9 марта
22:00 "Эспаньол" — "Реал Овьедо"
Таблица Ла Лиги после 26-го тура
