Ла Лига: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Барселона" / © Associated Press

С 6 по 9 марта состоятся матчи 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 6 марта: мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Сельте".

В субботу, 7 марта, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов — сразится с "Леванте".

В тот же день мадридский "Атлетико" примет "Реал Сосьедад", а лидер чемпионата "Барселона" встретится с "Атлетиком" Бильбао.

В воскресенье, 8 марта, "Вильярреал" будет противостоять "Эльче", а "Бетис" померяется силами с "Хетафе".

Завершится тур в понедельник, 9 марта: "Эспаньол" примет "Реал Овьедо".

Расписание и результаты матчей 27-го тура Ла Лиги

Пятница, 6 марта

22:00 "Сельта" — "Реал" Мадрид

Суббота, 7 марта

15:00 "Осасуна" — "Мальорка"

17:15 "Леванте" — "Жирона"

19:30 "Атлетико" — "Реал Сосьедад"

22:00 "Атлетик" — "Барселона"

Воскресенье, 8 марта

15:00 "Вильярреал" — "Эльче"

17:15 "Хетафе" — "Бетис"

19:30 "Севилья" — "Райо Вальекано"

22:00 "Валенсия" — "Алавес"

Понедельник, 9 марта

22:00 "Эспаньол" — "Реал Овьедо"

Таблица Ла Лиги после 26-го тура

Таблица Ла Лиги после 26-го тура / sofascore.com

Ранее сообщалось, что "Барселона" разгромила "Атлетико", но не смогла выйти в финал Кубка Испании.

Также мы рассказывали, что "Реал" впервые за 7 сезонов проиграл два матча подряд в Ла Лиге.