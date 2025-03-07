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Ла Лига: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Барселона" / Фото: Associated Press

Чемпионская гонка между "Барселоной", "Атлетико" и "Реалом" в самом разгаре.

8-10 марта состоятся матчи 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

В субботу "Барселона" примет "Осасуну". В воскресенье "Атлетико" на выезде сразится с "Хетафе", мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома сыграет против "Райо Вальекано", тогда как "Атлетик" Бильбао на своем поле встретится с "Мальоркой".

Завершится тур в понедельник, когда "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова будет гостить у "Эспаньола".

После 26-го тура на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (57 очков). На втором месте идет "Атлетико" (56 пунктов). Третью позицию занимает "Реал" (54 балла). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (48 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
27 ТУР
Суббота, 8 марта
15:00 СЕЛЬТА   _:_   ЛЕГАНЕС
17:15 АЛАВЕС   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
19:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ОСАСУНА
Воскресенье, 9 марта
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   АТЛЕТИКО
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
19:30 АТЛЕТИК   _:_   МАЛЬОРКА
19:30 БЕТИС   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   СЕВИЛЬЯ
Понедельник, 10 марта
22:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   ЖИРОНА

Таблица Ла Лиги после 26-го тура

Таблица Ла Лиги после 26-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 26-го тура / Фото: flashscore.ua

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