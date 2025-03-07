Ла Лига: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Чемпионская гонка между "Барселоной", "Атлетико" и "Реалом" в самом разгаре.
8-10 марта состоятся матчи 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
В субботу "Барселона" примет "Осасуну". В воскресенье "Атлетико" на выезде сразится с "Хетафе", мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома сыграет против "Райо Вальекано", тогда как "Атлетик" Бильбао на своем поле встретится с "Мальоркой".
Завершится тур в понедельник, когда "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова будет гостить у "Эспаньола".
После 26-го тура на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (57 очков). На втором месте идет "Атлетико" (56 пунктов). Третью позицию занимает "Реал" (54 балла). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (48 очков).
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
27 ТУР
|Суббота, 8 марта
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|17:15
|АЛАВЕС
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ОСАСУНА
|Воскресенье, 9 марта
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|19:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|МАЛЬОРКА
|19:30
|БЕТИС
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Понедельник, 10 марта
|22:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|ЖИРОНА
Таблица Ла Лиги после 26-го тура
Читайте также:
АПЛ: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица
Бундеслига: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица
Серия А: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
УПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица