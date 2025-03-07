Ла Лига: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Чемпионская гонка между "Барселоной", "Атлетико" и "Реалом" в самом разгаре.

8-10 марта состоятся матчи 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

В субботу "Барселона" примет "Осасуну". В воскресенье "Атлетико" на выезде сразится с "Хетафе", мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома сыграет против "Райо Вальекано", тогда как "Атлетик" Бильбао на своем поле встретится с "Мальоркой".

Завершится тур в понедельник, когда "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова будет гостить у "Эспаньола".

После 26-го тура на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (57 очков). На втором месте идет "Атлетико" (56 пунктов). Третью позицию занимает "Реал" (54 балла). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (48 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

27 ТУР Суббота, 8 марта 15:00 СЕЛЬТА _:_ ЛЕГАНЕС 17:15 АЛАВЕС _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 19:30 ВАЛЕНСИЯ _:_ ВАЛЬЯДОЛИД 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ ОСАСУНА Воскресенье, 9 марта 15:00 ХЕТАФЕ _:_ АТЛЕТИКО 17:15 РЕАЛ МАДРИД _:_ РАЙО ВАЛЬЕКАНО 19:30 АТЛЕТИК _:_ МАЛЬОРКА 19:30 БЕТИС _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ СЕВИЛЬЯ Понедельник, 10 марта 22:00 ЭСПАНЬОЛ _:_ ЖИРОНА

Таблица Ла Лиги после 26-го тура

Таблица Ла Лиги после 26-го тура / Фото: flashscore.ua

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