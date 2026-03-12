- Дата публикации
Ла Лига: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 28-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 13 по 16 марта состоятся матчи 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 13 марта, игрой между "Алавесом" и "Вильярреалом".
В субботу, 14 марта, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов — сыграет против "Атлетика" Бильбао.
В тот же день мадридский "Атлетико" встретится с "Хетафе", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Эльче".
В воскресенье, 15 марта, лидер чемпионата "Барселона" сразится с "Севильей".
Завершится тур в понедельник, 16 марта, игрой между "Райо Вальекано" и "Леванте".
Расписание и результаты матчей 28-го тура Ла Лиги
Пятница, 13 марта
22:00 "Алавес" — "Вильярреал"
Суббота, 14 марта
15:00 "Жирона" — "Атлетик"
17:15 "Атлетико" — "Хетафе"
19:30 "Реал Овьедо" — "Валенсия"
22:00 "Реал" Мадрид — "Эльче"
Воскресенье, 15 марта
15:00 "Мальорка" — "Эспаньол"
17:15 "Барселона" — "Севилья"
19:30 "Бетис" — "Сельта"
22:00 "Реал Сосьедад" — "Осасуна"
Понедельник, 16 марта
22:00 "Райо Вальекано" — "Леванте"
Таблица Ла Лиги после 27-го тура
