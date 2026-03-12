Ла Лига: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Барселона" / © Associated Press

С 13 по 16 марта состоятся матчи 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 13 марта, игрой между "Алавесом" и "Вильярреалом".

В субботу, 14 марта, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов — сыграет против "Атлетика" Бильбао.

В тот же день мадридский "Атлетико" встретится с "Хетафе", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Эльче".

В воскресенье, 15 марта, лидер чемпионата "Барселона" сразится с "Севильей".

Завершится тур в понедельник, 16 марта, игрой между "Райо Вальекано" и "Леванте".

Расписание и результаты матчей 28-го тура Ла Лиги

Пятница, 13 марта

22:00 "Алавес" — "Вильярреал"

Суббота, 14 марта

15:00 "Жирона" — "Атлетик"

17:15 "Атлетико" — "Хетафе"

19:30 "Реал Овьедо" — "Валенсия"

22:00 "Реал" Мадрид — "Эльче"

Воскресенье, 15 марта

15:00 "Мальорка" — "Эспаньол"

17:15 "Барселона" — "Севилья"

19:30 "Бетис" — "Сельта"

22:00 "Реал Сосьедад" — "Осасуна"

Понедельник, 16 марта

22:00 "Райо Вальекано" — "Леванте"

Таблица Ла Лиги после 27-го тура

Таблица Ла Лиги после 27-го тура / x.com/LaLiga

Ранее сообщалось, что "Реал" уничтожил "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также мы рассказывали, что "Барселона" на последних секундах избежала поражения от "Ньюкасла" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.