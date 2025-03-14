Ла Лига: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Атлетико" будет принимать "Барселону".
14-16 марта состоятся матчи 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Лас-Пальмасом" и "Алавесом".
В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде встретится с "Вильярреалом", а "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Валенсию".
Завершится тур в воскресенье: "Атлетик" Бильбао в гостях сойдется с "Севильей", а в центральном поединке тура "Атлетико" будет принимать "Барселону".
После 27-го тура на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (57 очков + матч в запасе).На втором месте идет "Реал" (57 баллов). Третью позицию занимает "Атлетико" (56 пунктов). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (49 очков).
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
28 ТУР
|Пятница, 14 марта
|22:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|АЛАВЕС
|Суббота, 15 марта
|15:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|19:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Воскресенье, 16 марта
|15:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|БЕТИС
|17:15
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
Таблица Ла Лиги после 27-го тура
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