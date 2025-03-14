Ла Лига: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Атлетико" будет принимать "Барселону".

14-16 марта состоятся матчи 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Лас-Пальмасом" и "Алавесом".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде встретится с "Вильярреалом", а "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Валенсию".

Завершится тур в воскресенье: "Атлетик" Бильбао в гостях сойдется с "Севильей", а в центральном поединке тура "Атлетико" будет принимать "Барселону".

После 27-го тура на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (57 очков + матч в запасе).На втором месте идет "Реал" (57 баллов). Третью позицию занимает "Атлетико" (56 пунктов). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (49 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

28 ТУР Пятница, 14 марта 22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ АЛАВЕС Суббота, 15 марта 15:00 ВАЛЬЯДОЛИД _:_ СЕЛЬТА 17:15 МАЛЬОРКА _:_ ЭСПАНЬОЛ 19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 ЖИРОНА _:_ ВАЛЕНСИЯ Воскресенье, 16 марта 15:00 ЛЕГАНЕС _:_ БЕТИС 17:15 СЕВИЛЬЯ _:_ АТЛЕТИК 19:30 ОСАСУНА _:_ ХЕТАФЕ 19:30 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 АТЛЕТИКО _:_ БАРСЕЛОНА

Таблица Ла Лиги после 27-го тура

Таблица Ла Лиги после 27-го тура / Фото: flashscore.ua

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