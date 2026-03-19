Ла Лига: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 29-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 20 по 22 марта состоятся матчи 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 20 марта, игрой "Вильярреал" — "Реал Сосьедад".
В субботу, 21 марта, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов — сразится с "Осасуной".
В воскресенье, 22 марта, лидер чемпионата "Барселона" примет "Райо Вальекано", а в центральном матче тура сойдутся в мадридском дерби "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина и "Атлетико".
Расписание и результаты матчей 29-го тура Ла Лиги
Пятница, 20 марта
22:00 "Вильярреал" — "Реал Сосьедад"
Суббота, 21 марта
15:00 "Эльче" — "Мальорка"
17:15 "Эспаньол" — "Хетафе"
19:30 "Леванте" — "Реал Овьедо"
19:30 "Осасуна" — "Жирона"
22:00 "Севилья" — "Валенсия"
Воскресенье, 22 марта
15:00 "Барселона" — "Райо Вальекано"
17:15 "Сельта" — "Алавес"
19:30 "Атлетик" — "Бетис"
22:00 "Реал" Мадрид — "Атлетико"
Таблица Ла Лиги после 28-го тура
