Ла Лига: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Реал" Мадрид — "Атлетико" / © Associated Press

С 20 по 22 марта состоятся матчи 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 20 марта, игрой "Вильярреал" — "Реал Сосьедад".

В субботу, 21 марта, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов — сразится с "Осасуной".

В воскресенье, 22 марта, лидер чемпионата "Барселона" примет "Райо Вальекано", а в центральном матче тура сойдутся в мадридском дерби "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина и "Атлетико".

Расписание и результаты матчей 29-го тура Ла Лиги

Пятница, 20 марта

22:00 "Вильярреал" — "Реал Сосьедад"

Суббота, 21 марта

15:00 "Эльче" — "Мальорка"

17:15 "Эспаньол" — "Хетафе"

19:30 "Леванте" — "Реал Овьедо"

19:30 "Осасуна" — "Жирона"

22:00 "Севилья" — "Валенсия"

Воскресенье, 22 марта

15:00 "Барселона" — "Райо Вальекано"

17:15 "Сельта" — "Алавес"

19:30 "Атлетик" — "Бетис"

22:00 "Реал" Мадрид — "Атлетико"

Таблица Ла Лиги после 28-го тура

Таблица Ла Лиги после 28 тура / x.com/LaLiga

