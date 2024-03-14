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Ла Лига: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Атлетико" и "Барселона" сойдутся в центральном матче 29-го тура Ла Лиги / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Атлетико" будет принимать "Барселону".

15 – 17 марта состоятся матчи 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Реал Сосьедад" дома встретится с "Кадисом".

В субботу мадридский "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина на выезде сыграет с "Осасуной", а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова приедет в гости к "Хетафе".

В воскресенье "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука будет гостить у "Вильярреала", а в центральном матче тура "Атлетико" примет "Барселону".

  • После 28 тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (69 очков). На втором месте идет "Жирона" (62). Далее расположились "Барселона" (61) и "Атлетико" (55).
  • Матчи 30-го тура Ла Лиги состоятся после международной паузы, 29 марта – 1 апреля.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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Пятница, 15 марта
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   КАДИС
Суббота, 16 марта
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   ГРАНАДА
17:15 ОСАСУНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   ЖИРОНА
22:00 АТЛЕТИК   _:_   АЛАВЕС
Воскресенье, 17 марта
15:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   СЕЛЬТА
17:15 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ВАЛЕНСИЯ
17:15 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   АЛЬМЕРИЯ
19:30 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   БЕТИС
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   БАРСЕЛОНА

Таблица Ла Лиги после 28-го тура

Таблица Ла Лиги после 28-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 28-го тура / Фото: flashscore.ua

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