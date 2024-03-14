Ла Лига: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Атлетико" будет принимать "Барселону".
15 – 17 марта состоятся матчи 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Реал Сосьедад" дома встретится с "Кадисом".
В субботу мадридский "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина на выезде сыграет с "Осасуной", а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова приедет в гости к "Хетафе".
В воскресенье "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука будет гостить у "Вильярреала", а в центральном матче тура "Атлетико" примет "Барселону".
- После 28 тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (69 очков). На втором месте идет "Жирона" (62). Далее расположились "Барселона" (61) и "Атлетико" (55).
- Матчи 30-го тура Ла Лиги состоятся после международной паузы, 29 марта – 1 апреля.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Пятница, 15 марта
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|КАДИС
|Суббота, 16 марта
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ГРАНАДА
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|АЛАВЕС
|Воскресенье, 17 марта
|15:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|17:15
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|19:30
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|БЕТИС
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
Таблица Ла Лиги после 28-го тура
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