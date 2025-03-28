Ла Лига: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Виктор Цыганков, "Жирона" – "Барселона" / © Associated Press

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29-31 марта состоятся матчи 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

В субботу "Атлетико" сразится с "Эспаньолом", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Леганесом".

В воскресенье в центральном поединке тура "Барселона" примет "Жирону" украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

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Завершится тур в понедельник игрой между "Сельтой" и "Лас-Пальмасом".

За десять туров до конца на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (63 очка). На втором месте идет "Реал" (60 баллов). Третью позицию занимает "Атлетико" (56 пунктов). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (52 очка).

Расписание и результаты матчей 29-го тура Ла Лиги

Суббота, 29 марта

15:00 "Реал Сосьедад" – "Вальядолид"

17:15 "Эспаньол" – "Атлетико"

19:30 "Алавес" – "Райо Вальекано"

22:00 "Реал" Мадрид – "Леганес"

Воскресенье, 30 марта

15:00 "Хетафе" – "Вильярреал"

17:15 "Барселона" – "Жирона"

19:30 "Атлетик" – "Осасуна"

19:30 "Валенсия" – "Мальорка"

22:00 "Бетис" – "Севилья"

Понедельник, 31 марта

22:00 "Сельта" – "Лас-Пальмас"

Таблица Ла Лиги после 28-го тура

Таблица Ла Лиги после 28-го тура / © flashscore.ua