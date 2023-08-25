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Ла Лига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски / Фото: Associated Press

"Реал" Лунина будет играть против "Сельты", "Жирона" Цыганкова и Довбика встретится с "Севильей".

25 – 28 августа состоятся матчи 3-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Лас-Пальмас" – "Реал Сосьедад". В этот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Сельте".

В субботу "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде встретится с "Севильей".

На воскресенье запланирован центральный матч тура, в котором действующий чемпион – "Барселона" – в гостях попытается победить "Вильярреал".

Завершится тур в понедельник поединками "Хетафе" – "Алавес" и "Райо Вальекано" – "Атлетико".

  • После 2-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляют "Реал" Мадрид, "Райо Вальекано" и "Валенсия", набравшие по 6 очков.
  • Матчи 4-го тура Ла Лиги пройдут 1 – 3 сентября.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Пятница, 25 августа
20:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:30 СЕЛЬТА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Суббота, 26 августа
20:00 КАДИС   _:_   АЛЬМЕРИЯ
20:30 ГРАНАДА   _:_   МАЛЬОРКА
22:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   ЖИРОНА
Воскресенье, 27 августа
18:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   БАРСЕЛОНА
20:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   ОСАСУНА
22:30 АТЛЕТИК   _:_   БЕТИС
Понедельник, 28 августа
20:00 ХЕТАФЕ   _:_   АЛАВЕС
22:30 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   АТЛЕТИКО

Таблица Ла Лиги после 2-го тура

Таблица Ла Лиги после 2-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
97
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