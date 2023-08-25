Ла Лига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Реал" Лунина будет играть против "Сельты", "Жирона" Цыганкова и Довбика встретится с "Севильей".
25 – 28 августа состоятся матчи 3-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Лас-Пальмас" – "Реал Сосьедад". В этот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Сельте".
В субботу "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде встретится с "Севильей".
На воскресенье запланирован центральный матч тура, в котором действующий чемпион – "Барселона" – в гостях попытается победить "Вильярреал".
Завершится тур в понедельник поединками "Хетафе" – "Алавес" и "Райо Вальекано" – "Атлетико".
- После 2-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляют "Реал" Мадрид, "Райо Вальекано" и "Валенсия", набравшие по 6 очков.
- Матчи 4-го тура Ла Лиги пройдут 1 – 3 сентября.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Пятница, 25 августа
|20:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Суббота, 26 августа
|20:00
|КАДИС
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|20:30
|ГРАНАДА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ЖИРОНА
|Воскресенье, 27 августа
|18:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|20:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ОСАСУНА
|22:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|БЕТИС
|Понедельник, 28 августа
|20:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АЛАВЕС
|22:30
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|АТЛЕТИКО
Таблица Ла Лиги после 2-го тура
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