Ла Лига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Реал" Лунина будет играть против "Сельты", "Жирона" Цыганкова и Довбика встретится с "Севильей".

25 – 28 августа состоятся матчи 3-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Лас-Пальмас" – "Реал Сосьедад". В этот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Сельте".

В субботу "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде встретится с "Севильей".

На воскресенье запланирован центральный матч тура, в котором действующий чемпион – "Барселона" – в гостях попытается победить "Вильярреал".

Завершится тур в понедельник поединками "Хетафе" – "Алавес" и "Райо Вальекано" – "Атлетико".

После 2-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляют "Реал" Мадрид, "Райо Вальекано" и "Валенсия", набравшие по 6 очков.

Матчи 4-го тура Ла Лиги пройдут 1 – 3 сентября.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Пятница, 25 августа 20:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:30 СЕЛЬТА _:_ РЕАЛ МАДРИД Суббота, 26 августа 20:00 КАДИС _:_ АЛЬМЕРИЯ 20:30 ГРАНАДА _:_ МАЛЬОРКА 22:30 СЕВИЛЬЯ _:_ ЖИРОНА Воскресенье, 27 августа 18:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ БАРСЕЛОНА 20:30 ВАЛЕНСИЯ _:_ ОСАСУНА 22:30 АТЛЕТИК _:_ БЕТИС Понедельник, 28 августа 20:00 ХЕТАФЕ _:_ АЛАВЕС 22:30 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ АТЛЕТИКО

Таблица Ла Лиги после 2-го тура

Таблица Ла Лиги после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

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