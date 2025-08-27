- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
Ла Лига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков третьего тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 29 по 31 августа состоятся матчи третьего тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 29 августа, поединками "Эльче" – "Леванте" и "Валенсия" – "Хетафе".
В субботу, 30 августа, мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Алавесу", "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова и украинского вратаря Владислава Крапивцова примет "Севилью", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сразится с "Мальоркой".
Закончится тур в воскресенье, 31 августа. В этот день "Атлетик" Бильбао встретится с "Бетисом", а действующий чемпион "Барселона" сыграет против "Райо Вальекано".
Расписание и результаты матчей 3-го тура Ла Лиги
Пятница, 29 августа
20:30 "Эльче" – "Леванте"
22:30 "Валенсия" – "Хетафе"
Суббота, 30 августа
18:00 "Алавес" – "Атлетико"
20:00 "Реал Овьедо" – "Реал Сосьедад"
20:30 "Жирона" – "Севилья"
22:30 "Реал" Мадрид – "Мальорка"
Воскресенье, 31 августа
18:00 "Сельта" – "Вильярреал"
20:00 "Бетис" – "Атлетик"
20:30 "Эспаньол" – "Осасуна"
22:30 "Райо Вальекано" – "Барселона"