Ла Лига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Барселона" / © Associated Press

Реклама

С 29 по 31 августа состоятся матчи третьего тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 29 августа, поединками "Эльче" – "Леванте" и "Валенсия" – "Хетафе".

В субботу, 30 августа, мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Алавесу", "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова и украинского вратаря Владислава Крапивцова примет "Севилью", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сразится с "Мальоркой".

Реклама

Закончится тур в воскресенье, 31 августа. В этот день "Атлетик" Бильбао встретится с "Бетисом", а действующий чемпион "Барселона" сыграет против "Райо Вальекано".

Расписание и результаты матчей 3-го тура Ла Лиги

Пятница, 29 августа

20:30 "Эльче" – "Леванте"

22:30 "Валенсия" – "Хетафе"

Реклама

Суббота, 30 августа

18:00 "Алавес" – "Атлетико"

20:00 "Реал Овьедо" – "Реал Сосьедад"

20:30 "Жирона" – "Севилья"

Реклама

22:30 "Реал" Мадрид – "Мальорка"

Воскресенье, 31 августа

18:00 "Сельта" – "Вильярреал"

20:00 "Бетис" – "Атлетик"

Реклама

20:30 "Эспаньол" – "Осасуна"

22:30 "Райо Вальекано" – "Барселона"

Таблица Ла Лиги после 2-го тура