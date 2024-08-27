Ла Лига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 26 по 29 августа.

26-29 августа будут сыграны матчи третьего тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начался в понедельник поединком между "Вильярреалом" и "Сельтой".

Во вторник "Барселона" на выезде сразится с "Райо Вальекано", куда недавно перешел звездный колумбиец Хамес Родригес. В среду мадридский "Атлетико" примет "Эспаньол".

Завершится тур в четверг: "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на своем поле встретится с "Осасуной", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Лас-Пальмасу".

Поединок "Бетис" – "Хетафе" был перенесен на более поздний срок из-за того, что "зелено-белые" 29 августа проведут ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций против "Кривбасса". В первой игре криворожский клуб уступил со счетом 0:2.

Отметим, что матчи четвертого тура Примеры состоятся 31 августа – 1 сентября.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Понедельник, 26 августа 22:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ 4:3 СЕЛЬТА Вторник, 27 августа 20:00 МАЛЬОРКА _:_ СЕВИЛЬЯ 22:30 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ БАРСЕЛОНА Среда, 28 августа 20:00 АТЛЕТИК _:_ ВАЛЕНСИЯ 20:00 ВАЛЬЯДОЛИД _:_ ЛЕГАНЕС 22:30 АТЛЕТИКО _:_ ЭСПАНЬОЛ 22:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ АЛАВЕС Четверг, 29 августа 20:00 ЖИРОНА _:_ ОСАСУНА 22:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ РЕАЛ МАДРИД Перенесен БЕТИС _:_ ХЕТАФЕ

Таблица Ла Лиги после 2-го тура

Таблица Ла Лиги после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

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