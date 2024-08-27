Ла Лига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 26 по 29 августа.
26-29 августа будут сыграны матчи третьего тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начался в понедельник поединком между "Вильярреалом" и "Сельтой".
Во вторник "Барселона" на выезде сразится с "Райо Вальекано", куда недавно перешел звездный колумбиец Хамес Родригес. В среду мадридский "Атлетико" примет "Эспаньол".
Завершится тур в четверг: "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на своем поле встретится с "Осасуной", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Лас-Пальмасу".
Поединок "Бетис" – "Хетафе" был перенесен на более поздний срок из-за того, что "зелено-белые" 29 августа проведут ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций против "Кривбасса". В первой игре криворожский клуб уступил со счетом 0:2.
Отметим, что матчи четвертого тура Примеры состоятся 31 августа – 1 сентября.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Понедельник, 26 августа
|22:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|4:3
|СЕЛЬТА
|Вторник, 27 августа
|20:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:30
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Среда, 28 августа
|20:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|20:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|22:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|22:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|АЛАВЕС
|Четверг, 29 августа
|20:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ОСАСУНА
|22:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Перенесен
|БЕТИС
|_:_
|ХЕТАФЕ
Таблица Ла Лиги после 2-го тура
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