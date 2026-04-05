Ла Лига: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

С 3 по 6 апреля состоятся матчи 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начался в пятницу, 3 апреля, игрой между "Райо Вальекано" и "Эльче".

В субботу, 4 апреля, мадридский "Реал" с украинским голкипером Андреем Луниным в роли капитана команды сенсационно проиграл "Мальорке", а в центральном поединке тура "Барселона" в большинстве дожала мадридский "Атлетико".

В воскресенье, 5 апреля, "Хетафе" одержал победу над "Атлетиком" Бильбао.

Закончится тур в понедельник, 6 апреля: "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов — примет "Вильярреал".

Расписание и результаты матчей 30-го тура Ла Лиги

Пятница, 3 апреля

22:00 "Райо Вальекано" — "Эльче" — 1:0

Суббота, 4 апреля

15:00 "Реал Сосьедад" — "Леванте" — 2:0

17:15 "Мальорка" — "Реал" Мадрид — 2:1

19:30 "Бетис" — "Эспаньол" — 0:0

22:00 "Атлетико" — "Барселона" — 1:2

Воскресенье, 5 апреля

15:00 "Хетафе" — "Атлетик" — 2:0

17:15 "Валенсия" — "Сельта" — 2:3

19:30 "Реал Овьедо" — "Севилья"

22:00 "Алавес" — "Осасуна"

Понедельник, 6 апреля

22:00 "Жирона" — "Вильярреал"

Таблица Ла Лиги после 29-го тура

