Ла Лига: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура мадридский "Реал" примет "Атлетик" Бильбао.
29 марта – 1 апреля состоятся матчи 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком между "Кадисом" и "Гранадой".
В субботу "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на своем поле встретится с "Мальоркой", а действующий чемпион "Барселона" примет "Лас-Пальмас".
В воскресенье "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова дома сыграет против "Бетиса", а в центральном поединке тура мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Атлетик" Бильбао.
Завершится тур в понедельник игрой между "Вильярреалом" и мадридским "Атлетико".
- После 29-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (72 очка). На втором месте идет "Барселона"(64). Третью строчку занимает "Жирона" (62). Далее расположились "Атлетик" Бильбао (56) и "Атлетико" Мадрид (55).
- Матчи 31-го тура Ла Лиги состоятся 12 – 15 апреля.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Пятница, 29 марта
|22:00
|КАДИС
|_:_
|ГРАНАДА
|Суббота, 30 марта
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|17:15
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|Воскресенье, 31 марта
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|17:15
|ЖИРОНА
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТИК
|Понедельник, 1 апреля
|22:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АТЛЕТИКО
Таблица Ла Лиги после 29-го тура
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