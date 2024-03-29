Ла Лига: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

29 марта – 1 апреля состоятся матчи 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Кадисом" и "Гранадой".

В субботу "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на своем поле встретится с "Мальоркой", а действующий чемпион "Барселона" примет "Лас-Пальмас".

В воскресенье "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова дома сыграет против "Бетиса", а в центральном поединке тура мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Атлетик" Бильбао.

Завершится тур в понедельник игрой между "Вильярреалом" и мадридским "Атлетико".

После 29-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (72 очка). На втором месте идет "Барселона"(64). Третью строчку занимает "Жирона" (62). Далее расположились "Атлетик" Бильбао (56) и "Атлетико" Мадрид (55).

Матчи 31-го тура Ла Лиги состоятся 12 – 15 апреля.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 29-го тура

Таблица Ла Лиги после 29-го тура / Фото: flashscore.ua

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