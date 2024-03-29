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Ла Лига: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Реал" Мадрид / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура мадридский "Реал" примет "Атлетик" Бильбао.

29 марта – 1 апреля состоятся матчи 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Кадисом" и "Гранадой".

В субботу "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на своем поле встретится с "Мальоркой", а действующий чемпион "Барселона" примет "Лас-Пальмас".

В воскресенье "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова дома сыграет против "Бетиса", а в центральном поединке тура мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Атлетик" Бильбао.

Завершится тур в понедельник игрой между "Вильярреалом" и мадридским "Атлетико".

  • После 29-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (72 очка). На втором месте идет "Барселона"(64). Третью строчку занимает "Жирона" (62). Далее расположились "Атлетик" Бильбао (56) и "Атлетико" Мадрид (55).
  • Матчи 31-го тура Ла Лиги состоятся 12 – 15 апреля.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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Пятница, 29 марта
22:00 КАДИС   _:_   ГРАНАДА
Суббота, 30 марта
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   СЕВИЛЬЯ
17:15 АЛЬМЕРИЯ   _:_   ОСАСУНА
19:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
Воскресенье, 31 марта
15:00 СЕЛЬТА   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
17:15 ЖИРОНА   _:_   БЕТИС
19:30 АЛАВЕС   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АТЛЕТИК
Понедельник, 1 апреля
22:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АТЛЕТИКО

Таблица Ла Лиги после 29-го тура

Таблица Ла Лиги после 29-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 29-го тура / Фото: flashscore.ua

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