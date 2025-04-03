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Ла Лига: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица
За девять туров до конца лидером Примеры является "Барселона", опережающая мадридский "Реал" на три очка.
4-7 апреля состоятся матчи 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Райо Вальекано" и "Эспаньолом".
В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Алавес", мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Валенсией", а "Барселона" будет противостоять "Бетису".
В воскресенье мадридский "Атлетико" сыграет против "Севильи", а "Вильярреал" померяется силами с "Атлетиком" Бильбао.
Завершится тур в понедельник игрой между "Леганесом" и "Осасуной".
Расписание и результаты матчей 30-го тура Ла Лиги
Пятница, 4 апреля
22:00 "Райо Вальекано" – "Эспаньол"
Суббота, 5 апреля
15:00 "Жирона" – "Алавес"
17:15 "Реал" Мадрид - "Валенсия"
19:30 "Мальорка" – "Сельта"
22:00 "Барселона" – "Бетис"
Воскресенье, 6 апреля
15:00 "Лас-Пальмас" – "Реал Сосьедад"
17:15 "Севилья" – "Атлетико"
19:30 "Вальядолид" – "Хетафе"
22:00 "Вильярреал" – "Атлетик"
Понедельник, 7 апреля
22:00 "Леганес" – "Осасуна"
За девять туров до конца на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (66 очков). На втором месте идет "Реал" (63 балла). Третью позицию занимает "Атлетико" (57 пунктов). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (53 очка).