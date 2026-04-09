Ла Лига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 31-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 10 по 13 апреля состоятся матчи 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 10 апреля: мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Жирону", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и форвард Владислав Ванат, который выбыл до конца сезона из-за травмы.
В субботу, 11 апреля, лидер чемпионата "Барселона" сыграет с "Эспаньолом", а мадридский "Атлетико" сразится с "Севильей".
В воскресенье, 12 апреля, "Атлетик" Бильбао встретится с "Вильярреалом".
Закончится тур в понедельник, 13 апреля, игрой между "Леванте" и "Хетафе".
Расписание и результаты матчей 31-го тура Ла Лиги
Пятница, 10 апреля
22:00 "Реал" Мадрид — "Жирона"
Суббота, 11 апреля
15:00 "Реал Сосьедад" — "Алавес"
17:15 "Эльче" — "Валенсия"
19:30 "Барселона" — "Эспаньол"
22:00 "Севилья" — "Атлетико"
Воскресенье, 12 апреля
15:00 "Осасуна" — "Бетис"
17:15 "Мальорка" — "Райо Вальекано"
19:30 "Сельта" — "Реал Овьедо"
22:00 "Атлетик" — "Вильярреал"
Понедельник, 13 апреля
22:00 "Леванте" — "Хетафе"
Таблица Ла Лиги после 30-го тура
