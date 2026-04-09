Ла Лига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Реал" Мадрид — "Жирона" / © Associated Press

С 10 по 13 апреля состоятся матчи 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 10 апреля: мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Жирону", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и форвард Владислав Ванат, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

В субботу, 11 апреля, лидер чемпионата "Барселона" сыграет с "Эспаньолом", а мадридский "Атлетико" сразится с "Севильей".

В воскресенье, 12 апреля, "Атлетик" Бильбао встретится с "Вильярреалом".

Закончится тур в понедельник, 13 апреля, игрой между "Леванте" и "Хетафе".

Расписание и результаты матчей 31-го тура Ла Лиги

Пятница, 10 апреля

22:00 "Реал" Мадрид — "Жирона"

Суббота, 11 апреля

15:00 "Реал Сосьедад" — "Алавес"

17:15 "Эльче" — "Валенсия"

19:30 "Барселона" — "Эспаньол"

22:00 "Севилья" — "Атлетико"

Воскресенье, 12 апреля

15:00 "Осасуна" — "Бетис"

17:15 "Мальорка" — "Райо Вальекано"

19:30 "Сельта" — "Реал Овьедо"

22:00 "Атлетик" — "Вильярреал"

Понедельник, 13 апреля

22:00 "Леванте" — "Хетафе"

Таблица Ла Лиги после 30-го тура

Таблица Ла Лиги после 30-го тура / x.com/LaLiga

