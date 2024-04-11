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Ла Лига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик / Фото: facebook.com/gironafc

В центральном поединке тура "Жирона" на выезде сыграет с "Атлетико".

12 – 15 апреля состоятся матчи 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Бетисом" и "Сельтой".

В субботу "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде встретится с мадридским "Атлетико".

В этот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в гостях сразится с "Мальоркой", а действующий чемпион "Барселона" приедет в гости к "Кадису".

В воскресенье "Атлетик" Бильбао, который недавно стал обладателем Кубка Испании, дома сойдется с "Вильярреалом".

Завершится тур в понедельник, когда "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука проведет выездной поединок с "Осасуной".

  • После 30-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (75 очков). На втором месте идет "Барселона" (67). Третью строчку занимает "Жирона" (65). Далее расположились "Атлетико" Мадрид (58) и "Атлетик" Бильбао (56).
  • Матчи 32-го тура Ла Лиги состоятся 19 – 22 апреля.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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Пятница, 12 апреля
22:00 БЕТИС   _:_   СЕЛЬТА
Суббота, 13 апреля
15:00 АТЛЕТИКО   _:_   ЖИРОНА
17:15 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 КАДИС   _:_   БАРСЕЛОНА
Воскресенье, 14 апреля
15:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   СЕВИЛЬЯ
17:15 ГРАНАДА   _:_   АЛАВЕС
19:30 АТЛЕТИК   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   АЛЬМЕРИЯ
Понедельник, 15 апреля
22:00 ОСАСУНА   _:_   ВАЛЕНСИЯ

Таблица Ла Лиги после 30-го тура

Таблица Ла Лиги после 30-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 30-го тура / Фото: flashscore.ua

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