Ла Лига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Жирона" на выезде сыграет с "Атлетико".

12 – 15 апреля состоятся матчи 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Бетисом" и "Сельтой".

В субботу "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде встретится с мадридским "Атлетико".

В этот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в гостях сразится с "Мальоркой", а действующий чемпион "Барселона" приедет в гости к "Кадису".

В воскресенье "Атлетик" Бильбао, который недавно стал обладателем Кубка Испании, дома сойдется с "Вильярреалом".

Завершится тур в понедельник, когда "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука проведет выездной поединок с "Осасуной".

После 30-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (75 очков). На втором месте идет "Барселона" (67). Третью строчку занимает "Жирона" (65). Далее расположились "Атлетико" Мадрид (58) и "Атлетик" Бильбао (56).

Матчи 32-го тура Ла Лиги состоятся 19 – 22 апреля.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 30-го тура

Таблица Ла Лиги после 30-го тура / Фото: flashscore.ua

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

Цыганков рискует не сыграть в матче чемпионата Испании против "Атлетико": какая причина

Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/4 финала