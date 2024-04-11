Ла Лига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Жирона" на выезде сыграет с "Атлетико".
12 – 15 апреля состоятся матчи 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком между "Бетисом" и "Сельтой".
В субботу "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде встретится с мадридским "Атлетико".
В этот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в гостях сразится с "Мальоркой", а действующий чемпион "Барселона" приедет в гости к "Кадису".
В воскресенье "Атлетик" Бильбао, который недавно стал обладателем Кубка Испании, дома сойдется с "Вильярреалом".
Завершится тур в понедельник, когда "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука проведет выездной поединок с "Осасуной".
- После 30-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (75 очков). На втором месте идет "Барселона" (67). Третью строчку занимает "Жирона" (65). Далее расположились "Атлетико" Мадрид (58) и "Атлетик" Бильбао (56).
- Матчи 32-го тура Ла Лиги состоятся 19 – 22 апреля.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Пятница, 12 апреля
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|СЕЛЬТА
|Суббота, 13 апреля
|15:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|КАДИС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Воскресенье, 14 апреля
|15:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|17:15
|ГРАНАДА
|_:_
|АЛАВЕС
|19:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|Понедельник, 15 апреля
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
Таблица Ла Лиги после 30-го тура
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