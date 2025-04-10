- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 1 мин
Ла Лига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица
За восемь туров до финиша "Барселона" лидирует в Примере, опережая мадридский "Реал" на четыре очка.
11-14 апреля состоятся матчи 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Валенсией" и "Севильей".
В субботу "Барселона" на выезде встретится с "Леганесом".
В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова в гостях сразится с "Осасуной", мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сойдется с "Алавесом", "Бетис" примет "Вильярреал", а "Атлетик" Бильбао будет противостоять "Райо Вальекано".
Завершится тур в понедельник матчем, в котором мадридский "Атлетико" будет принимать "Вальядолид".
Расписание и результаты матчей 31-го тура Ла Лиги
Пятница, 11 апреля
22:00 "Валенсия" – "Севилья"
Суббота, 12 апреля
15:00 "Реал Сосьедад" – "Мальорка"
17:15 "Хетафе" – "Лас-Пальмас"
19:30 "Сельта" – "Эспаньол"
22:00 "Леганес" – "Барселона"
Воскресенье, 13 апреля
15:00 "Осасуна" – "Жирона"
17:15 "Алавес" – "Реал" Мадрид
19:30 "Бетис" – "Вильярреал"
22:00 "Атлетик" – "Райо Вальекано"
Понедельник, 14 апреля
22:00 "Атлетико" – "Вальядолид"
За восемь туров до конца на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (67 очков). На втором месте идет "Реал" (63 балла). Третью позицию занимает "Атлетико" (60 пунктов). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (54 очка).