Ла Лига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Барселона" / © Associated Press

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11-14 апреля состоятся матчи 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Валенсией" и "Севильей".

В субботу "Барселона" на выезде встретится с "Леганесом".

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В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова в гостях сразится с "Осасуной", мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сойдется с "Алавесом", "Бетис" примет "Вильярреал", а "Атлетик" Бильбао будет противостоять "Райо Вальекано".

Завершится тур в понедельник матчем, в котором мадридский "Атлетико" будет принимать "Вальядолид".

Расписание и результаты матчей 31-го тура Ла Лиги

Пятница, 11 апреля

22:00 "Валенсия" – "Севилья"

Суббота, 12 апреля

15:00 "Реал Сосьедад" – "Мальорка"

17:15 "Хетафе" – "Лас-Пальмас"

19:30 "Сельта" – "Эспаньол"

22:00 "Леганес" – "Барселона"

Воскресенье, 13 апреля

15:00 "Осасуна" – "Жирона"

17:15 "Алавес" – "Реал" Мадрид

19:30 "Бетис" – "Вильярреал"

22:00 "Атлетик" – "Райо Вальекано"

Понедельник, 14 апреля

22:00 "Атлетико" – "Вальядолид"

За восемь туров до конца на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (67 очков). На втором месте идет "Реал" (63 балла). Третью позицию занимает "Атлетико" (60 пунктов). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (54 очка).

Таблица Ла Лиги после 30-го тура

Таблица Ла Лиги после 30-го тура / © flashscore.ua