Ла Лига: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 32-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 24 по 27 апреля состоятся матчи 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Интересно, что поединки 33-го тура Ла Лиги состоялись раньше, а 32-й тур был перенесен из-за проведения финала Кубка Испании.
Начнется 32-й тур в пятницу, 24 апреля: мадридский "Реал" с украинским голкипером Андреем Луниным приедет в гости к "Бетису".
В субботу, 25 апреля, лидер чемпионата "Барселона" встретится с "Хетафе", а "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и форвард Владислав Ванат — сразится с "Валенсией".
В тот же день мадридский "Атлетико" примет "Атлетик" Бильбао.
Расписание и результаты матчей 32-го тура Ла Лиги
Пятница, 24 апреля
22:00 "Бетис" — "Реал" Мадрид
Суббота, 25 апреля
15:00 "Алавес" — "Мальорка"
17:15 "Хетафе" — "Барселона"
19:30 "Валенсия" — "Жирона"
22:00 "Атлетико" — "Атлетик"
Воскресенье, 26 апреля
15:00 "Райо Вальекано" — "Реал Сосьедад"
17:15 "Реал Овьедо" — "Эльче"
19:30 "Осасуна" — "Севилья"
22:00 "Вильярреал" — "Сельта"
Понедельник, 27 апреля
22:00 "Эспаньол" — "Леванте"
Турнирная таблица Ла Лиги
