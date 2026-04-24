Ла Лига: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

С 24 по 27 апреля состоятся матчи 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Интересно, что поединки 33-го тура Ла Лиги состоялись раньше, а 32-й тур был перенесен из-за проведения финала Кубка Испании.

Начнется 32-й тур в пятницу, 24 апреля: мадридский "Реал" с украинским голкипером Андреем Луниным приедет в гости к "Бетису".

В субботу, 25 апреля, лидер чемпионата "Барселона" встретится с "Хетафе", а "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и форвард Владислав Ванат — сразится с "Валенсией".

В тот же день мадридский "Атлетико" примет "Атлетик" Бильбао.

Расписание и результаты матчей 32-го тура Ла Лиги

Пятница, 24 апреля

22:00 "Бетис" — "Реал" Мадрид

Суббота, 25 апреля

15:00 "Алавес" — "Мальорка"

17:15 "Хетафе" — "Барселона"

19:30 "Валенсия" — "Жирона"

22:00 "Атлетико" — "Атлетик"

Воскресенье, 26 апреля

15:00 "Райо Вальекано" — "Реал Сосьедад"

17:15 "Реал Овьедо" — "Эльче"

19:30 "Осасуна" — "Севилья"

22:00 "Вильярреал" — "Сельта"

Понедельник, 27 апреля

22:00 "Эспаньол" — "Леванте"

Турнирная таблица Ла Лиги

