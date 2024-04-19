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Ла Лига: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Реал" – "Барселона" / Фото: Associated Press

Центральным поединком тура станет Эль Классико, в котором "Реал" будет принимать "Барселону".

19 – 22 апреля состоятся матчи 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Атлетик" Бильбао – "Гранада".

В субботу "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука примет "Бетис", а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова дома встретится с "Кадисом".

В воскресенье мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Алавесу", а в центральном матче тура мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в Эль Классико будет принимать "Барселону".

Завершится тур в понедельник игрой между "Севильей" и "Мальоркой".

  • После 31-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (78 очков). На втором месте идет "Барселона" (70). Третью строчку занимает "Жирона" (65). Далее расположились "Атлетико" Мадрид (61) и "Атлетик" Бильбао (57).
  • Матчи 33-го тура Ла Лиги состоятся 26 – 29 апреля.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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Пятница, 19 апреля
22:00 АТЛЕТИК   _:_   ГРАНАДА
Суббота, 20 апреля
15:00 СЕЛЬТА   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ОСАСУНА
19:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   БЕТИС
22:00 ЖИРОНА   _:_   КАДИС
Воскресенье, 21 апреля
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
17:15 АЛЬМЕРИЯ   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
19:30 АЛАВЕС   _:_   АТЛЕТИКО
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   БАРСЕЛОНА
Понедельник, 22 апреля
22:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   МАЛЬОРКА

Таблица Ла Лиги после 31-го тура

Таблица Ла Лиги после 31-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 31-го тура / Фото: flashscore.ua

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