Ла Лига: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Центральным поединком тура станет Эль Классико, в котором "Реал" будет принимать "Барселону".

19 – 22 апреля состоятся матчи 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Атлетик" Бильбао – "Гранада".

В субботу "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука примет "Бетис", а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова дома встретится с "Кадисом".

В воскресенье мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Алавесу", а в центральном матче тура мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в Эль Классико будет принимать "Барселону".

Завершится тур в понедельник игрой между "Севильей" и "Мальоркой".

После 31-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (78 очков). На втором месте идет "Барселона" (70). Третью строчку занимает "Жирона" (65). Далее расположились "Атлетико" Мадрид (61) и "Атлетик" Бильбао (57).

Матчи 33-го тура Ла Лиги состоятся 26 – 29 апреля.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 31-го тура

Таблица Ла Лиги после 31-го тура / Фото: flashscore.ua

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