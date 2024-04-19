Ла Лига: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Центральным поединком тура станет Эль Классико, в котором "Реал" будет принимать "Барселону".
19 – 22 апреля состоятся матчи 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Атлетик" Бильбао – "Гранада".
В субботу "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука примет "Бетис", а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова дома встретится с "Кадисом".
В воскресенье мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Алавесу", а в центральном матче тура мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в Эль Классико будет принимать "Барселону".
Завершится тур в понедельник игрой между "Севильей" и "Мальоркой".
- После 31-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (78 очков). На втором месте идет "Барселона" (70). Третью строчку занимает "Жирона" (65). Далее расположились "Атлетико" Мадрид (61) и "Атлетик" Бильбао (57).
- Матчи 33-го тура Ла Лиги состоятся 26 – 29 апреля.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Пятница, 19 апреля
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ГРАНАДА
|Суббота, 20 апреля
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|БЕТИС
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|КАДИС
|Воскресенье, 21 апреля
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17:15
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понедельник, 22 апреля
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|МАЛЬОРКА
Таблица Ла Лиги после 31-го тура
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