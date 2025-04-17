Ла Лига: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Реклама

18-21 апреля состоятся матчи 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Эспаньолом" и "Хетафе".

В субботу "Барселона" примет "Сельту", а мадридский "Атлетико" на выезде сразится с "Лас-Пальмасом".

Реклама

В воскресенье "Вильярреал" сойдется с "Реал Сосьедадом", а в центральном поединке тура мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина будет принимать "Атлетик" Бильбао.

Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова померяется силами с "Бетисом".

Расписание и результаты матчей 32-го тура Ла Лиги

Пятница, 18 апреля

22:00 "Эспаньол" – "Хетафе"

Суббота, 19 апреля

15:00 "Райо Вальекано" – "Валенсия"

17:15 "Барселона" – "Сельта"

19:30 "Мальорка" – "Леганес"

22:00 "Лас-Пальмас" – "Атлетико"

Воскресенье, 20 апреля

15:00 "Вальядолид" – "Осасуна"

17:15 "Вильярреал" – "Реал Сосьедад"

19:30 "Севилья" – "Алавес"

22:00 "Реал" Мадрид – "Атлетик"

Понедельник, 21 апреля

22:00 "Жирона" – "Бетис"

За семь туров до конца на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (70 очков). На втором месте идет "Реал" (66 баллов). Третью позицию занимает "Атлетико" (63 пункта). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (57 очков).

Таблица Ла Лиги после 31-го тура

Таблица Ла Лиги после 31-го тура / © flashscore.ua