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Ла Лига: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица
В центральном поединке тура мадридский "Реал" примет "Атлетик" Бильбао.
18-21 апреля состоятся матчи 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Эспаньолом" и "Хетафе".
В субботу "Барселона" примет "Сельту", а мадридский "Атлетико" на выезде сразится с "Лас-Пальмасом".
В воскресенье "Вильярреал" сойдется с "Реал Сосьедадом", а в центральном поединке тура мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина будет принимать "Атлетик" Бильбао.
Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова померяется силами с "Бетисом".
Расписание и результаты матчей 32-го тура Ла Лиги
Пятница, 18 апреля
22:00 "Эспаньол" – "Хетафе"
Суббота, 19 апреля
15:00 "Райо Вальекано" – "Валенсия"
17:15 "Барселона" – "Сельта"
19:30 "Мальорка" – "Леганес"
22:00 "Лас-Пальмас" – "Атлетико"
Воскресенье, 20 апреля
15:00 "Вальядолид" – "Осасуна"
17:15 "Вильярреал" – "Реал Сосьедад"
19:30 "Севилья" – "Алавес"
22:00 "Реал" Мадрид – "Атлетик"
Понедельник, 21 апреля
22:00 "Жирона" – "Бетис"
За семь туров до конца на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (70 очков). На втором месте идет "Реал" (66 баллов). Третью позицию занимает "Атлетико" (63 пункта). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (57 очков).