Ла Лига: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 33-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 21 по 23 апреля состоятся матчи 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Во вторник, 21 апреля, "Атлетик" Бильбао примет "Осасуну", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Алавесом".
В тот же день "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и форвард Владислав Ванат — сразится с "Бетисом".
В среду, 22 апреля, мадридский "Атлетико" поборется с "Эльче", а лидер чемпионата "Барселона" будет принимать "Сельту".
Расписание и результаты матчей 33-го тура Ла Лиги
Вторник, 21 апреля
20:00 "Атлетик" — "Осасуна"
20:00 "Мальорка" — "Валенсия"
22:30 "Жирона" — "Бетис"
22:30 "Реал" Мадрид — "Алавес"
Среда, 22 апреля
20:00 "Эльче" — "Атлетико"
21:00 "Реал Сосьедад" — "Хетафе"
22:30 "Барселона" — "Сельта"
Четверг, 23 апреля
20:00 "Леванте" — "Севилья"
21:00 "Райо Вальекано" — "Эспаньол"
22:30 "Реал Овьедо" — "Вильярреал"
Таблица Ла Лиги после 31-го тура
