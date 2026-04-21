Ла Лига: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

С 21 по 23 апреля состоятся матчи 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Во вторник, 21 апреля, "Атлетик" Бильбао примет "Осасуну", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Алавесом".

В тот же день "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и форвард Владислав Ванат — сразится с "Бетисом".

В среду, 22 апреля, мадридский "Атлетико" поборется с "Эльче", а лидер чемпионата "Барселона" будет принимать "Сельту".

Расписание и результаты матчей 33-го тура Ла Лиги

Вторник, 21 апреля

20:00 "Атлетик" — "Осасуна"

20:00 "Мальорка" — "Валенсия"

22:30 "Жирона" — "Бетис"

22:30 "Реал" Мадрид — "Алавес"

Среда, 22 апреля

20:00 "Эльче" — "Атлетико"

21:00 "Реал Сосьедад" — "Хетафе"

22:30 "Барселона" — "Сельта"

Четверг, 23 апреля

20:00 "Леванте" — "Севилья"

21:00 "Райо Вальекано" — "Эспаньол"

22:30 "Реал Овьедо" — "Вильярреал"

Таблица Ла Лиги после 31-го тура

Таблица Ла Лиги после 31-го тура / sofascore.com

