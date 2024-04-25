Ла Лига: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Мадридский "Реал" приближается к титулу, а напряженная борьба за зону Лиги чемпионов продолжается.
26 – 29 апреля состоятся матчи 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком, в котором мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде встретится с "Реалом Сосьедад". Уже во вторник, 30 апреля, "сливочных" ждет в Мюнхене первая игра полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии".
В субботу "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова приедет в гости к "Лас-Пальмасу", а мадридский "Атлетико" будет принимать "Атлетик" Бильбао.
В воскресенье "Бетис" сразится в дерби с "Севильей". А завершится тур в понедельник игрой, в которой действующий чемпион "Барселона" примет "Валенсию" украинского форварда Романа Яремчука.
- После 32-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (81 очко). На втором месте идет "Барселона" (70). Третью строчку занимает "Жирона" (68). Далее расположились "Атлетико" Мадрид (61) и "Атлетик" Бильбао (58).
- Матчи 34-го тура Ла Лиги состоятся 3 – 5 мая.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР
|Пятница, 26 апреля
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Суббота, 27 апреля
|15:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|АТЛЕТИК
|Воскресенье, 28 апреля
|15:00
|КАДИС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|ГРАНАДА
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Понедельник, 29 апреля
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
Таблица Ла Лиги после 32-го тура
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