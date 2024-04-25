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Ла Лига: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик / Фото: facebook.com/gironafc

Мадридский "Реал" приближается к титулу, а напряженная борьба за зону Лиги чемпионов продолжается.

26 – 29 апреля состоятся матчи 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде встретится с "Реалом Сосьедад". Уже во вторник, 30 апреля, "сливочных" ждет в Мюнхене первая игра полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии".

В субботу "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова приедет в гости к "Лас-Пальмасу", а мадридский "Атлетико" будет принимать "Атлетик" Бильбао.

В воскресенье "Бетис" сразится в дерби с "Севильей". А завершится тур в понедельник игрой, в которой действующий чемпион "Барселона" примет "Валенсию" украинского форварда Романа Яремчука.

  • После 32-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (81 очко). На втором месте идет "Барселона" (70). Третью строчку занимает "Жирона" (68). Далее расположились "Атлетико" Мадрид (61) и "Атлетик" Бильбао (58).
  • Матчи 34-го тура Ла Лиги состоятся 3 – 5 мая.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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Пятница, 26 апреля
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Суббота, 27 апреля
15:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ЖИРОНА
17:15 АЛЬМЕРИЯ   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 АЛАВЕС   _:_   СЕЛЬТА
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   АТЛЕТИК
Воскресенье, 28 апреля
15:00 КАДИС   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 ГРАНАДА   _:_   ОСАСУНА
19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
22:00 БЕТИС   _:_   СЕВИЛЬЯ
Понедельник, 29 апреля
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ВАЛЕНСИЯ

Таблица Ла Лиги после 32-го тура

Таблица Ла Лиги после 32-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 32-го тура / Фото: flashscore.ua

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