Ла Лига: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Барселона" / © Associated Press

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22-24 апреля состоятся матчи 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется во вторник, в том числе "Барселона" будет принимать "Мальорку".

В среду "Атлетик" Бильбао встретится с "Лас-Пальмасом", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде будет противостоять "Хетафе".

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Завершится тур в четверг: "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сразится с "Леганесом", а мадридский "Атлетико" примет "Райо Вальекано".

Отметим, что уже в субботу, 26 апреля, "Барселона" и "Реал" сойдутся в финале Кубка Испании.

Расписание и результаты матчей 33-го тура Ла Лиги

Вторник, 22 апреля

20:00 "Валенсия" – "Эспаньол"

22:30 "Барселона" – "Мальорка"

Среда, 23 апреля

20:00 "Атлетик" – "Лас-Пальмас"

20:00 "Сельта" – "Вильярреал"

22:30 "Алавес" – "Реал Сосьедад"

22:30 "Хетафе" – "Реал" Мадрид

Четверг, 24 апреля

20:00 "Леганес" – "Жирона"

20:00 "Осасуна" – "Севилья"

22:30 "Атлетико" – "Райо Вальекано"

22:30 "Бетис" – "Вальядолид"

За шесть туров до конца на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (73 очка). На втором месте идет "Реал" (69 баллов). Третью позицию занимает "Атлетико" (63 пункта). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (57 очков).

Таблица Ла Лиги после 32-го тура

Таблица Ла Лиги после 32-го тура / © flashscore.ua