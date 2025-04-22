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Ла Лига: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица
Перед финалом Кубка Испании мадридский "Реал" и "Барселона" продолжают борьбу за титул в чемпионате.
22-24 апреля состоятся матчи 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется во вторник, в том числе "Барселона" будет принимать "Мальорку".
В среду "Атлетик" Бильбао встретится с "Лас-Пальмасом", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде будет противостоять "Хетафе".
Завершится тур в четверг: "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сразится с "Леганесом", а мадридский "Атлетико" примет "Райо Вальекано".
Отметим, что уже в субботу, 26 апреля, "Барселона" и "Реал" сойдутся в финале Кубка Испании.
Расписание и результаты матчей 33-го тура Ла Лиги
Вторник, 22 апреля
20:00 "Валенсия" – "Эспаньол"
22:30 "Барселона" – "Мальорка"
Среда, 23 апреля
20:00 "Атлетик" – "Лас-Пальмас"
20:00 "Сельта" – "Вильярреал"
22:30 "Алавес" – "Реал Сосьедад"
22:30 "Хетафе" – "Реал" Мадрид
Четверг, 24 апреля
20:00 "Леганес" – "Жирона"
20:00 "Осасуна" – "Севилья"
22:30 "Атлетико" – "Райо Вальекано"
22:30 "Бетис" – "Вальядолид"
За шесть туров до конца на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (73 очка). На втором месте идет "Реал" (69 баллов). Третью позицию занимает "Атлетико" (63 пункта). Замыкает топ-4 "Атлетик" Бильбао (57 очков).