Ла Лига: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Барселона" / © Associated Press

С 1 по 4 мая состоятся матчи 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 1 мая: "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов — примет "Мальорку".

В субботу, 2 мая, мадридский "Атлетико" сразится с "Валенсией", а лидер чемпионата "Барселона" встретится с "Осасуной".

В воскресенье, 3 мая, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Эспаньолу".

Завершится тур в понедельник, 4 мая, когда "Севилья" будет принимать "Реал Сосьедад".

Расписание и результаты матчей 34-го тура Ла Лиги

Пятница, 1 мая

22:00 "Жирона" — "Мальорка"

Суббота, 2 мая

15:00 "Вильярреал" — "Леванте"

17:15 "Валенсия" — "Атлетико"

19:30 "Алавес" — "Атлетик"

22:00 "Осасуна" — "Барселона"

Воскресенье, 3 мая

15:00 "Сельта" — "Эльче"

17:15 "Хетафе" — "Райо Вальекано"

19:30 "Бетис" — "Реал Овьедо"

22:00 "Эспаньол" — "Реал" Мадрид

Понедельник, 4 мая

22:00 "Севилья" — "Реал Сосьедад"

За пять туров до конца чемпионата "Барселона" лидирует с 85 очками. Каталонцы на 11 баллов опережают мадридский "Реал", который занимает второе место.

Турнирная таблица Ла Лиги

Турнирная таблица Ла Лиги / x.com/LaLiga

