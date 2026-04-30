- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
Ла Лига: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 34-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 1 по 4 мая состоятся матчи 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 1 мая: "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца — полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов — примет "Мальорку".
В субботу, 2 мая, мадридский "Атлетико" сразится с "Валенсией", а лидер чемпионата "Барселона" встретится с "Осасуной".
В воскресенье, 3 мая, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Эспаньолу".
Завершится тур в понедельник, 4 мая, когда "Севилья" будет принимать "Реал Сосьедад".
Расписание и результаты матчей 34-го тура Ла Лиги
Пятница, 1 мая
22:00 "Жирона" — "Мальорка"
Суббота, 2 мая
15:00 "Вильярреал" — "Леванте"
17:15 "Валенсия" — "Атлетико"
19:30 "Алавес" — "Атлетик"
22:00 "Осасуна" — "Барселона"
Воскресенье, 3 мая
15:00 "Сельта" — "Эльче"
17:15 "Хетафе" — "Райо Вальекано"
19:30 "Бетис" — "Реал Овьедо"
22:00 "Эспаньол" — "Реал" Мадрид
Понедельник, 4 мая
22:00 "Севилья" — "Реал Сосьедад"
За пять туров до конца чемпионата "Барселона" лидирует с 85 очками. Каталонцы на 11 баллов опережают мадридский "Реал", который занимает второе место.
Турнирная таблица Ла Лиги
Ранее сообщалось, что "Атлетико" и "Арсенал" не определили сильнейшего в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Также мы рассказывали, что определился обладатель Кубка Испании по футболу.