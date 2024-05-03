Ла Лига: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Жирона" в каталонском дерби сразится с "Барселоной".
3 – 5 мая состоятся матчи 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком между "Хетафе" и "Атлетиком" Бильбао.
В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Кадис". Уже в среду, 8 мая, "сливочные" дома встретятся с "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая игра в Мюнхене окончилась боевой ничьей (2:2).
Также на 4 мая запланирован центральный поединок 34-го тура Примеры, в котором "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова в каталонском дерби будет принимать "Барселону".
В тот же день мадридский "Атлетико" на выезде сыграет с "Мальоркой".
Завершится тур пятью матчами в воскресенье. В том числе "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на своем поле поборется с "Алавесом".
За пять туров до конца таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (84 очка). На втором месте идет "Барселона" (73). Третью строчку занимает "Жирона" (71). На четвертую позицию и последнюю путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон претендует "Атлетико" Мадрид (64).
В зоне Лиги Европы идут "Атлетик" Бильбао (58) и "Реал Сосьедад" (51). На седьмом месте, дающем право выступить в Лиге конференций, расположился "Бетис" (49).
Досрочно потеряла шансы сохранить прописку в элите "Альмерия" (14). Также в зоне вылета находятся "Кадис" (26) и "Гранада" (21).
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР
|Пятница, 3 мая
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АТЛЕТИК
|Суббота, 4 мая
|15:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|КАДИС
|19:30
|ЖИРОНА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Воскресенье, 5 мая
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|БЕТИС
|17:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|АЛАВЕС
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ГРАНАДА
Таблица Ла Лиги после 33-го тура
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