Ла Лига: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Жирона" в каталонском дерби сразится с "Барселоной".

3 – 5 мая состоятся матчи 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Хетафе" и "Атлетиком" Бильбао.

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Кадис". Уже в среду, 8 мая, "сливочные" дома встретятся с "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая игра в Мюнхене окончилась боевой ничьей (2:2).

Также на 4 мая запланирован центральный поединок 34-го тура Примеры, в котором "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова в каталонском дерби будет принимать "Барселону".

В тот же день мадридский "Атлетико" на выезде сыграет с "Мальоркой".

Завершится тур пятью матчами в воскресенье. В том числе "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на своем поле поборется с "Алавесом".

За пять туров до конца таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (84 очка). На втором месте идет "Барселона" (73). Третью строчку занимает "Жирона" (71). На четвертую позицию и последнюю путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон претендует "Атлетико" Мадрид (64).

В зоне Лиги Европы идут "Атлетик" Бильбао (58) и "Реал Сосьедад" (51). На седьмом месте, дающем право выступить в Лиге конференций, расположился "Бетис" (49).

Досрочно потеряла шансы сохранить прописку в элите "Альмерия" (14). Также в зоне вылета находятся "Кадис" (26) и "Гранада" (21).

Таблица Ла Лиги после 33-го тура

Таблица Ла Лиги после 33-го тура / Фото: flashscore.ua

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