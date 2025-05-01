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Ла Лига: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица
За пять туров до конца таблицу Примеры возглавляет "Барселона", имея 4-очковое преимущество над мадридским "Реалом".
2-5 мая состоятся матчи 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Райо Вальекано" и "Хетафе".
В субботу мадридский "Атлетико" встретится с "Алавесом", а "Барселона" сразится с "Вальядолидом".
В воскресенье мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Сельту", а "Реал Сосьедад" сыграет с "Атлетиком" Бильбао.
Завершится тур в понедельник, когда "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова будет противостоять "Мальорке".
Расписание и результаты матчей 34-го тура Ла Лиги
Пятница, 2 мая
22:00 "Райо Вальекано" – "Хетафе"
Суббота, 3 мая
15:00 "Алавес" – "Атлетико"
17:15 "Вильярреал" – "Осасуна"
19:30 "Лас-Пальмас" – "Валенсия"
22:00 "Вальядолид" – "Барселона"
Воскресенье, 4 мая
15:00 "Реал" Мадрид – "Сельта"
17:15 "Севилья" – "Леганес"
19:30 "Эспаньол" – "Бетис"
22:00 "Реал Сосьедад" – "Атлетик"
Понедельник, 5 мая
22:00 "Жирона" – "Мальорка"
За пять туров до конца на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (76 очков). На втором месте идет "Реал" (72 балла). Третью позицию занимает "Атлетико" (66 пунктов). В зоне Лиги чемпионов также расположились "Атлетик" Бильбао (60 очков) и "Вильярреал" (55 баллов).