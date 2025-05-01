Ла Лига: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Барселона" / © Associated Press

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2-5 мая состоятся матчи 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Райо Вальекано" и "Хетафе".

В субботу мадридский "Атлетико" встретится с "Алавесом", а "Барселона" сразится с "Вальядолидом".

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В воскресенье мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Сельту", а "Реал Сосьедад" сыграет с "Атлетиком" Бильбао.

Завершится тур в понедельник, когда "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова будет противостоять "Мальорке".

Расписание и результаты матчей 34-го тура Ла Лиги

Пятница, 2 мая

22:00 "Райо Вальекано" – "Хетафе"

Суббота, 3 мая

15:00 "Алавес" – "Атлетико"

17:15 "Вильярреал" – "Осасуна"

19:30 "Лас-Пальмас" – "Валенсия"

22:00 "Вальядолид" – "Барселона"

Воскресенье, 4 мая

15:00 "Реал" Мадрид – "Сельта"

17:15 "Севилья" – "Леганес"

19:30 "Эспаньол" – "Бетис"

22:00 "Реал Сосьедад" – "Атлетик"

Понедельник, 5 мая

22:00 "Жирона" – "Мальорка"

За пять туров до конца на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (76 очков). На втором месте идет "Реал" (72 балла). Третью позицию занимает "Атлетико" (66 пунктов). В зоне Лиги чемпионов также расположились "Атлетик" Бильбао (60 очков) и "Вильярреал" (55 баллов).

Таблица Ла Лиги после 33-го тура

Таблица Ла Лиги после 33-го тура / © flashscore.ua