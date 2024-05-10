Ла Лига: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

За четыре тура до финиша мадридский "Реал" досрочно завоевал свой 36-й чемпионский титул в истории.

10 – 13 мая состоятся матчи 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде встретится с "Алавесом".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина уже в статусе новоиспеченного чемпиона Испании приедет в гости к "Гранаде".

В воскресенье мадридский "Атлетико" примет "Сельту", а "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука дома сойдется с "Райо Вальекано".

Завершится тур в понедельник, когда "Барселона" на своем поле сразится с "Реалом Сосьедад".

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За четыре тура до конца сезона "Реал" Мадрид (87 очков) досрочно гарантировал себе 36-й в клубной истории чемпионский титул. По этому показателю "сливочные" являются абсолютными рекордсменами чемпионата Испании. Ближайший преследователь, "Барселона", выигрывала Ла Лигу 27 раз.

На втором месте текущего розыгрыша Примеры идет "Жирона" (74 очка), третье место занимает "Барселона" (73). На четвертую позицию и последнюю путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон главным претентендом является "Атлетико" Мадрид (67).

В зоне Лиги Европы идут "Атлетик" Бильбао (61) и "Реал Сосьедад" (54). На седьмом месте, дающем право в следующем сезоне выступить в Лиге конференций, расположился "Бетис" (52).

Досрочно потеряла шансы сохранить прописку в элите "Альмерия" (17). Также в зоне вылета находятся "Кадис" (26) и "Гранада" (21), которые еще могут спастись.

Таблица Ла Лиги после 34-го тура

Таблица Ла Лиги после 34-го тура / Фото: flashscore.ua

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