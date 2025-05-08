Ла Лига: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Барселона" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

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9-11 мая состоятся матчи 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Лас-Пальмасом" и "Райо Вальекано".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Вильярреал", а мадридский "Атлетико" сыграет против "Реал Сосьедада".

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Завершится тур в воскресенье: в центральном матче тура "Барселона" в Эль Классико примет мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, а "Атлетик" Бильбао встретится с "Алавесом".

Расписание и результаты матчей 35-го тура Ла Лиги

Пятница, 9 мая

22:00 "Лас-Пальмас" – "Райо Вальекано"

Суббота, 10 мая

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15:00 "Валенсия" – "Хетафе"

17:15 "Сельта" – "Севилья"

19:30 "Жирона" – "Вильярреал"

19:30 "Мальорка" – "Вальядолид"

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22:00 "Атлетико" – "Реал Сосьедад"

Воскресенье, 11 мая

15:00 "Леганес" – "Эспаньол"

17:15 "Барселона" – "Реал" Мадрид

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19:30 "Атлетик" – "Алавес"

22:00 "Бетис" – "Осасуна"

За четыре тура до конца на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (79 очков). На втором месте идет "Реал" (75 баллов). Третью позицию занимает "Атлетико" (67 пунктов). В зоне Лиги чемпионов также расположились "Атлетик" Бильбао (61 очко) и "Вильярреал" (58 баллов).

Таблица Ла Лиги после 34-го тура

Таблица Ла Лиги после 34-го тура / © flashscore.ua

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