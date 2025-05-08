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Ла Лига: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица
В центральном поединке тура "Барселона" примет мадридский "Реал" в Эль Классико.
9-11 мая состоятся матчи 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Лас-Пальмасом" и "Райо Вальекано".
В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Вильярреал", а мадридский "Атлетико" сыграет против "Реал Сосьедада".
Завершится тур в воскресенье: в центральном матче тура "Барселона" в Эль Классико примет мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, а "Атлетик" Бильбао встретится с "Алавесом".
Расписание и результаты матчей 35-го тура Ла Лиги
Пятница, 9 мая
22:00 "Лас-Пальмас" – "Райо Вальекано"
Суббота, 10 мая
15:00 "Валенсия" – "Хетафе"
17:15 "Сельта" – "Севилья"
19:30 "Жирона" – "Вильярреал"
19:30 "Мальорка" – "Вальядолид"
22:00 "Атлетико" – "Реал Сосьедад"
Воскресенье, 11 мая
15:00 "Леганес" – "Эспаньол"
17:15 "Барселона" – "Реал" Мадрид
19:30 "Атлетик" – "Алавес"
22:00 "Бетис" – "Осасуна"
За четыре тура до конца на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (79 очков). На втором месте идет "Реал" (75 баллов). Третью позицию занимает "Атлетико" (67 пунктов). В зоне Лиги чемпионов также расположились "Атлетик" Бильбао (61 очко) и "Вильярреал" (58 баллов).
Таблица Ла Лиги после 34-го тура