Ла Лига: расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" Артема Довбика и Виктора Цыганкова продолжает борьбу с "Барселоной" за второе место Примеры.

14 – 16 мая состоятся матчи 36-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Во вторник "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина уже в ранге чемпиона Испании примет "Алавес", а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на своем поле встретится с "Вильярреалом".

В среду мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Хетафе"

Завершится тур в четверг, когда "Барселона" на выезде сразится с "Альмерией", а "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука в гостях сойдется с "Реалом Сосьедад".

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"Реал" Мадрид (90 очков) досрочно гарантировал себе 36-й в клубной истории чемпионский титул. По этому показателю "сливочные" являются абсолютными рекордсменами чемпионата Испании. Ближайший преследователь, "Барселона", выигрывала Ла Лигу 27 раз.

На втором месте текущего розыгрыша Примеры идет "Барселона" (76 очков), третью ступеньку занимает "Жирона" (75). Четвертую позицию и последнюю путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон почти обеспечил себе "Атлетико" Мадрид (70).

В зоне Лиги Европы идут "Атлетик" Бильбао (62) и "Бетис" (55). На седьмом месте, дающем право в следующем сезоне выступить в Лиге конференций, расположился "Реал Сосьедад" (54).

Досрочно потеряли шансы сохранить прописку в элите "Альмерия" (17) и "Гранада" (21). Также в зоне вылета находится "Кадис" (29), который еще может спастись.

Таблица Ла Лиги после 35-го тура

Таблица Ла Лиги после 35-го тура / Фото: flashscore.ua

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