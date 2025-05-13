Ла Лига: расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Барселона" / © Associated Press

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13-15 мая состоятся матчи 36-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется во вторник, когда "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сразится с "Вальядолидом".

В среду мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Мальоркой".

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Завершится тур в четверг: мадридский "Атлетико" сыграет с "Осасуной", "Атлетик" Бильбао сойдется с "Хетафе", а "Барселона" имеет возможность досрочно стать чемпионом в поединке с "Эспаньолом".

Расписание и результаты матчей 36-го тура Ла Лиги

Вторник, 13 мая

20:00 "Вальядолид" – "Жирона"

21:00 "Реал Сосьедад" – "Сельта"

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22:30 "Севилья" – "Лас-Пальмас"

Среда, 14 мая

20:00 "Алавес" – "Валенсия"

20:00 "Вильярреал" – "Леганес"

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22:30 "Реал" Мадрид – "Мальорка"

Четверг, 15 мая

20:00 "Осасуна" – "Атлетико"

20:00 "Райо Вальекано" – "Бетис"

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22:30 "Эспаньол" – "Барселона"

22:30 "Хетафе" – "Атлетик"

За три тура до конца на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (82 балла). На втором месте идет "Реал" (75 очков). Третью позицию занимает "Атлетико" (70 пунктов). В зоне Лиги чемпионов также расположились "Атлетик" Бильбао (64 очка) и "Вильярреал" (61 балл).

Таблица Ла Лиги после 35-го тура

Таблица Ла Лиги после 35-го тура / © flashscore.ua