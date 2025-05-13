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Ла Лига: расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица
Уже в этом туре "Барселона" может досрочно завоевать чемпионство.
13-15 мая состоятся матчи 36-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется во вторник, когда "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сразится с "Вальядолидом".
В среду мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Мальоркой".
Завершится тур в четверг: мадридский "Атлетико" сыграет с "Осасуной", "Атлетик" Бильбао сойдется с "Хетафе", а "Барселона" имеет возможность досрочно стать чемпионом в поединке с "Эспаньолом".
Расписание и результаты матчей 36-го тура Ла Лиги
Вторник, 13 мая
20:00 "Вальядолид" – "Жирона"
21:00 "Реал Сосьедад" – "Сельта"
22:30 "Севилья" – "Лас-Пальмас"
Среда, 14 мая
20:00 "Алавес" – "Валенсия"
20:00 "Вильярреал" – "Леганес"
22:30 "Реал" Мадрид – "Мальорка"
Четверг, 15 мая
20:00 "Осасуна" – "Атлетико"
20:00 "Райо Вальекано" – "Бетис"
22:30 "Эспаньол" – "Барселона"
22:30 "Хетафе" – "Атлетик"
За три тура до конца на вершине таблицы Ла Лиги находится "Барселона" (82 балла). На втором месте идет "Реал" (75 очков). Третью позицию занимает "Атлетико" (70 пунктов). В зоне Лиги чемпионов также расположились "Атлетик" Бильбао (64 очка) и "Вильярреал" (61 балл).