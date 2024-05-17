Ла Лига: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" Артема Довбика и Виктора Цыганкова встретится с "Валенсией" Романа Яремчука.

18 – 19 мая состоятся матчи предпоследнего, 37-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

На субботу запланирован только один поединок – "Алавес" против "Хетафе".

В воскресенье "Атлетико" примет "Осасуну", "Барселона" дома сыграет с "Райо Вальекано", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Вильярреалу".

Также в этот день увидим "украинское дерби" – "Жирона" Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде встретится с "Валенсией" Романа Яремчука.

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"Реал" Мадрид (93 очка) досрочно гарантировал себе 36-й в клубной истории чемпионский титул. По этому показателю "сливочные" являются абсолютными рекордсменами чемпионата Испании. Ближайший преследователь, "Барселона", выигрывала Ла Лигу 27 раз.

За два тура до конца на втором месте текущего розыгрыша Примеры идет "Барселона" (79 очков), третью ступеньку занимает "Жирона" (75). Четвертую позицию и последнюю путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон обеспечил себе "Атлетико" Мадрид (73).

В зоне Лиги Европы идут "Атлетик" Бильбао (62) и "Реал Сосьедад" (57). На седьмом месте, дающем право в следующем сезоне выступить в Лиге конференций, расположился "Бетис" (56).

Досрочно потеряли шансы сохранить прописку в элите "Альмерия" (17) и "Гранада" (21). Также в зоне вылета находится "Кадис" (32), который еще может спастись.

Таблица Ла Лиги после 36-го тура

Таблица Ла Лиги после 36-го тура / Фото: flashscore.ua

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