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Ла Лига: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
"Барселона" досрочно завоевала свой 28-й титул чемпиона Испании.
В воскресенье, 18 мая, состоятся матчи предпоследнего, 37-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
"Барселона", которая в прошлом туре досрочно завоевала свой 28-й титул чемпиона Испании, примет "Вильярреал".
Мадридский "Атлетико" посоревнуется с "Бетисом", который пытается зацепиться за зону Лиги чемпионов.
"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова встретится с "Реал Сосьедадом", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина поборется с "Севильей".
Расписание и результаты матчей 37-го тура Ла Лиги
Воскресенье, 18 мая
20:00 "Атлетико" – "Бетис"
20:00 "Барселона" – "Вильярреал"
20:00 "Валенсия" – "Атлетик"
20:00 "Вальядолид" – "Алавес"
20:00 "Лас-Пальмас" – "Леганес"
20:00 "Мальорка" – "Хетафе"
20:00 "Осасуна" – "Эспаньол"
20:00 "Реал Сосьедад" – "Жирона"
20:00 "Севилья" – "Реал" Мадрид
20:00 "Сельта" – "Райо Вальекано"