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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица

"Барселона" досрочно завоевала свой 28-й титул чемпиона Испании.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

В воскресенье, 18 мая, состоятся матчи предпоследнего, 37-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

"Барселона", которая в прошлом туре досрочно завоевала свой 28-й титул чемпиона Испании, примет "Вильярреал".

Мадридский "Атлетико" посоревнуется с "Бетисом", который пытается зацепиться за зону Лиги чемпионов.

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова встретится с "Реал Сосьедадом", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина поборется с "Севильей".

Расписание и результаты матчей 37-го тура Ла Лиги

Воскресенье, 18 мая

20:00 "Атлетико" – "Бетис"

20:00 "Барселона" – "Вильярреал"

20:00 "Валенсия" – "Атлетик"

20:00 "Вальядолид" – "Алавес"

20:00 "Лас-Пальмас" – "Леганес"

20:00 "Мальорка" – "Хетафе"

20:00 "Осасуна" – "Эспаньол"

20:00 "Реал Сосьедад" – "Жирона"

20:00 "Севилья" – "Реал" Мадрид

20:00 "Сельта" – "Райо Вальекано"

Таблица Ла Лиги после 36-го тура

Таблица Ла Лиги после 36-го тура / © flashscore.ua

Таблица Ла Лиги после 36-го тура / © flashscore.ua

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