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Ла Лига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Новичок "Реала" Джуд Беллингем / Фото: Associated Press

"Реал" Лунина сыграет против "Хетафе", "Жирона" Цыганкова и Довбика примет "Лас-Пальмас".

1 – 3 сентября состоятся матчи 4-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединками "Кадис" – "Вильярреал" и "Альмерия" – "Сельта".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома встретится с "Хетафе".

Завершится тур в воскресенье. В этот день "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика примет "Лас-Пальмас", "Атлетико" сыграет против "Севильи", а действующий чемпион Испании – "Барселона" – на выезде померяется силами с "Осасуной".

Добавим, что "Барселона" стала одним из соперников донецкого "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов.

  • После 3-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (9 очков). За ним следуют "Атлетико", "Жирона" и "Барселона" (по 7 баллов).
  • Матчи 5-го тура Ла Лиги пройдут после международной паузы, 15 – 18 сентября.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Пятница, 1 сентября
20:30 КАДИС   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
23:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   СЕЛЬТА
Суббота, 2 сентября
15:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ГРАНАДА
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 АЛАВЕС   _:_   ВАЛЕНСИЯ
22:00 БЕТИС   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Воскресенье, 3 сентября
15:00 ЖИРОНА   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 МАЛЬОРКА   _:_   АТЛЕТИК
19:30 АТЛЕТИКО   _:_   СЕВИЛЬЯ
22:00 ОСАСУНА   _:_   БАРСЕЛОНА

Таблица Ла Лиги после 3-го тура

Таблица Ла Лиги после 3-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
74
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