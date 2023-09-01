Ла Лига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Реал" Лунина сыграет против "Хетафе", "Жирона" Цыганкова и Довбика примет "Лас-Пальмас".

1 – 3 сентября состоятся матчи 4-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединками "Кадис" – "Вильярреал" и "Альмерия" – "Сельта".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома встретится с "Хетафе".

Завершится тур в воскресенье. В этот день "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика примет "Лас-Пальмас", "Атлетико" сыграет против "Севильи", а действующий чемпион Испании – "Барселона" – на выезде померяется силами с "Осасуной".

Добавим, что "Барселона" стала одним из соперников донецкого "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов.

После 3-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (9 очков). За ним следуют "Атлетико", "Жирона" и "Барселона" (по 7 баллов).

Матчи 5-го тура Ла Лиги пройдут после международной паузы, 15 – 18 сентября.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Пятница, 1 сентября 20:30 КАДИС _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 23:00 АЛЬМЕРИЯ _:_ СЕЛЬТА Суббота, 2 сентября 15:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ ГРАНАДА 17:15 РЕАЛ МАДРИД _:_ ХЕТАФЕ 19:30 АЛАВЕС _:_ ВАЛЕНСИЯ 22:00 БЕТИС _:_ РАЙО ВАЛЬЕКАНО Воскресенье, 3 сентября 15:00 ЖИРОНА _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 17:15 МАЛЬОРКА _:_ АТЛЕТИК 19:30 АТЛЕТИКО _:_ СЕВИЛЬЯ 22:00 ОСАСУНА _:_ БАРСЕЛОНА

Таблица Ла Лиги после 3-го тура

Таблица Ла Лиги после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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