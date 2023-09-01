Ла Лига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Реал" Лунина сыграет против "Хетафе", "Жирона" Цыганкова и Довбика примет "Лас-Пальмас".
1 – 3 сентября состоятся матчи 4-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединками "Кадис" – "Вильярреал" и "Альмерия" – "Сельта".
В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома встретится с "Хетафе".
Завершится тур в воскресенье. В этот день "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика примет "Лас-Пальмас", "Атлетико" сыграет против "Севильи", а действующий чемпион Испании – "Барселона" – на выезде померяется силами с "Осасуной".
Добавим, что "Барселона" стала одним из соперников донецкого "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов.
- После 3-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (9 очков). За ним следуют "Атлетико", "Жирона" и "Барселона" (по 7 баллов).
- Матчи 5-го тура Ла Лиги пройдут после международной паузы, 15 – 18 сентября.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Пятница, 1 сентября
|20:30
|КАДИС
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|23:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|Суббота, 2 сентября
|15:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ГРАНАДА
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|Воскресенье, 3 сентября
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
Таблица Ла Лиги после 3-го тура
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