Ла Лига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков четвертого тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 12 по 15 сентября состоятся матчи четвертого тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 12 сентября, поединком между "Севильей" и "Эльче".
В субботу, 13 сентября, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Реал Сосьедадом", "Атлетик" Бильбао примет "Алавес", а мадридский "Атлетико" сразится с "Вильярреалом".
В воскресенье, 14 сентября, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и новичок команды форвард Владислав Ванат – будет противостоять "Сельте".
В тот же день действующий чемпион "Барселона" будет принимать "Валенсию".
Закончится тур в понедельник, 15 сентября, игрой между "Эспаньолом" и "Мальоркой".
Расписание и результаты матчей 4-го тура Ла Лиги
Пятница, 12 сентября
22:00 "Севилья" – "Эльче"
Суббота, 13 сентября
15:00 "Хетафе" – "Реал Овьедо"
17:15 "Реал Сосьедад" – "Реал" Мадрид
19:30 "Атлетик" – "Алавес"
22:00 "Атлетико" – "Вильярреал"
Воскресенье, 14 сентября
15:00 "Сельта" – "Жирона"
17:15 "Леванте" – "Бетис"
19:30 "Осасуна" – "Райо Вальекано"
22:00 "Барселона" – "Валенсия"
Понедельник, 15 сентября
22:00 "Эспаньол" – "Мальорка"