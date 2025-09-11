Ла Лига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Владислав Ванат

С 12 по 15 сентября состоятся матчи четвертого тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 12 сентября, поединком между "Севильей" и "Эльче".

В субботу, 13 сентября, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Реал Сосьедадом", "Атлетик" Бильбао примет "Алавес", а мадридский "Атлетико" сразится с "Вильярреалом".

В воскресенье, 14 сентября, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и новичок команды форвард Владислав Ванат – будет противостоять "Сельте".

В тот же день действующий чемпион "Барселона" будет принимать "Валенсию".

Закончится тур в понедельник, 15 сентября, игрой между "Эспаньолом" и "Мальоркой".

Расписание и результаты матчей 4-го тура Ла Лиги

Пятница, 12 сентября

22:00 "Севилья" – "Эльче"

Суббота, 13 сентября

15:00 "Хетафе" – "Реал Овьедо"

17:15 "Реал Сосьедад" – "Реал" Мадрид

19:30 "Атлетик" – "Алавес"

22:00 "Атлетико" – "Вильярреал"

Воскресенье, 14 сентября

15:00 "Сельта" – "Жирона"

17:15 "Леванте" – "Бетис"

19:30 "Осасуна" – "Райо Вальекано"

22:00 "Барселона" – "Валенсия"

Понедельник, 15 сентября

22:00 "Эспаньол" – "Мальорка"

Таблица Ла Лиги после 3-го тура