Ла Лига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Роман Яремчук может дебютировать в составе "Валенсии" в поединке против "Атлетико".

15 – 18 сентября состоятся матчи 5-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Райо Вальекано" – "Алавес".

В субботу новый клуб украинского форварда Романа Яремчука – "Валенсия" – примет "Атлетико". В тот же день действующий чемпион Испании – "Барселона" – дома сыграет с "Бетисом".

В воскресенье мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле примет "Реал Сосьедад".

Завершится тур в понедельник выездным матчем "Жироны" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика с "Гранадой".

После 4-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (12 очков). За ним следуют "Жирона" и "Барселона" (по 10 баллов).

Матчи 6-го тура Ла Лиги состоятся 22 – 24 сентября.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Пятница, 15 сентября 22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ АЛАВЕС Суббота, 16 сентября 15:00 АТЛЕТИК _:_ КАДИС 17:15 ВАЛЕНСИЯ _:_ АТЛЕТИКО 19:30 СЕЛЬТА _:_ МАЛЬОРКА 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ БЕТИС Воскресенье, 17 сентября 15:00 ХЕТАФЕ _:_ ОСАСУНА 17:15 ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ АЛЬМЕРИЯ 19:30 СЕВИЛЬЯ _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД Понедельник, 18 сентября 22:00 ГРАНАДА _:_ ЖИРОНА

Таблица Ла Лиги после 4-го тура

Таблица Ла Лиги после 4-го тура / Фото: flashscore.ua

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