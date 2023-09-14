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Ла Лига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Роман Яремчук / Фото: valenciacf.com

Роман Яремчук может дебютировать в составе "Валенсии" в поединке против "Атлетико".

15 – 18 сентября состоятся матчи 5-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Райо Вальекано" – "Алавес".

В субботу новый клуб украинского форварда Романа Яремчука – "Валенсия" – примет "Атлетико". В тот же день действующий чемпион Испании – "Барселона" – дома сыграет с "Бетисом".

В воскресенье мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле примет "Реал Сосьедад".

Завершится тур в понедельник выездным матчем "Жироны" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика с "Гранадой".

  • После 4-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (12 очков). За ним следуют "Жирона" и "Барселона" (по 10 баллов).
  • Матчи 6-го тура Ла Лиги состоятся 22 – 24 сентября.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Пятница, 15 сентября
22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   АЛАВЕС
Суббота, 16 сентября
15:00 АТЛЕТИК   _:_   КАДИС
17:15 ВАЛЕНСИЯ   _:_   АТЛЕТИКО
19:30 СЕЛЬТА   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   БЕТИС
Воскресенье, 17 сентября
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   ОСАСУНА
17:15 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АЛЬМЕРИЯ
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
Понедельник, 18 сентября
22:00 ГРАНАДА   _:_   ЖИРОНА

Таблица Ла Лиги после 4-го тура

Таблица Ла Лиги после 4-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 4-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
234
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