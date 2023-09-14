Ла Лига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Роман Яремчук может дебютировать в составе "Валенсии" в поединке против "Атлетико".
15 – 18 сентября состоятся матчи 5-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Райо Вальекано" – "Алавес".
В субботу новый клуб украинского форварда Романа Яремчука – "Валенсия" – примет "Атлетико". В тот же день действующий чемпион Испании – "Барселона" – дома сыграет с "Бетисом".
В воскресенье мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле примет "Реал Сосьедад".
Завершится тур в понедельник выездным матчем "Жироны" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика с "Гранадой".
- После 4-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (12 очков). За ним следуют "Жирона" и "Барселона" (по 10 баллов).
- Матчи 6-го тура Ла Лиги состоятся 22 – 24 сентября.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Пятница, 15 сентября
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|АЛАВЕС
|Суббота, 16 сентября
|15:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|КАДИС
|17:15
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|19:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БЕТИС
|Воскресенье, 17 сентября
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Понедельник, 18 сентября
|22:00
|ГРАНАДА
|_:_
|ЖИРОНА
Таблица Ла Лиги после 4-го тура
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