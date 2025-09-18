Ла Лига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Реклама

С 19 по 21 сентября состоятся матчи пятого тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 19 сентября, поединком между "Бетисом" и "Реал Сосьедадом".

В субботу, 20 сентября, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и новичок команды форвард Владислав Ванат – примет "Леванте".

Реклама

В тот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Эспаньолом".

Закончится тур в воскресенье, 21 сентября: мадридский "Атлетико" сразится с "Мальоркой", а действующий чемпион "Барселона" будет противостоять "Хетафе".

Расписание и результаты матчей 5-го тура Ла Лиги

Пятница, 19 сентября

22:00 "Бетис" – "Реал Сосьедад"

Реклама

Суббота, 20 сентября

15:00 "Жирона" – "Леванте"

17:15 "Реал" Мадрид – "Эспаньол"

19:30 "Алавес" – "Севилья"

Реклама

19:30 "Вильярреал" – "Осасуна"

22:00 "Валенсия" – "Атлетик"

Воскресенье, 21 сентября

15:00 "Райо Вальекано" – "Сельта"

Реклама

17:15 "Мальорка" – "Атлетико"

19:30 "Эльче" – "Реал Овьедо"

22:00 "Барселона" – "Хетафе"

Таблица Ла Лиги после 4-го тура

Таблица Ла Лиги после 4-го тура / © flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Ванат забил гол в дебютном матче за "Жирону".