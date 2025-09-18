- Дата публикации
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 8
- Время на прочтение
- 1 мин
Ла Лига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков пятого тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 19 по 21 сентября состоятся матчи пятого тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 19 сентября, поединком между "Бетисом" и "Реал Сосьедадом".
В субботу, 20 сентября, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и новичок команды форвард Владислав Ванат – примет "Леванте".
В тот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Эспаньолом".
Закончится тур в воскресенье, 21 сентября: мадридский "Атлетико" сразится с "Мальоркой", а действующий чемпион "Барселона" будет противостоять "Хетафе".
Расписание и результаты матчей 5-го тура Ла Лиги
Пятница, 19 сентября
22:00 "Бетис" – "Реал Сосьедад"
Суббота, 20 сентября
15:00 "Жирона" – "Леванте"
17:15 "Реал" Мадрид – "Эспаньол"
19:30 "Алавес" – "Севилья"
19:30 "Вильярреал" – "Осасуна"
22:00 "Валенсия" – "Атлетик"
Воскресенье, 21 сентября
15:00 "Райо Вальекано" – "Сельта"
17:15 "Мальорка" – "Атлетико"
19:30 "Эльче" – "Реал Овьедо"
22:00 "Барселона" – "Хетафе"
Таблица Ла Лиги после 4-го тура
Ранее сообщалось, что Ванат забил гол в дебютном матче за "Жирону".