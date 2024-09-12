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Ла Лига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" – "Барселона" / Фото: Associated Press

В центральном поединке "Жирона" Виктора Цыганкова сразится с "Барселоной".

13-16 сентября будут сыграны матчи пятого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Бетисом" и "Леганесом".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде попытается обыграть "Реал Сосьедад".

В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова в центральном поединке тура примет в каталонском дерби "Барселону", а мадридский "Атлетико" дома встретится с "Валенсией".

Завершится тур в понедельник матчем между "Райо Вальекано" и "Осасуной".

Отметим, что матчи шестого тура Примеры состоятся 20-23 сентября.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Пятница, 13 сентября
22:00 БЕТИС   _:_   ЛЕГАНЕС
Суббота, 14 сентября
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
17:15 ЭСПАНЬОЛ   _:_   АЛАВЕС
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Воскресенье, 15 сентября
15:00 СЕЛЬТА   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
17:15 ЖИРОНА   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   АТЛЕТИК
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Понедельник, 16 сентября
22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ОСАСУНА

Таблица Ла Лиги после 4-го тура

Таблица Ла Лиги после 4-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 4-го тура / Фото: flashscore.ua

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