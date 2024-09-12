Ла Лига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "Жирона" Виктора Цыганкова сразится с "Барселоной".

13-16 сентября будут сыграны матчи пятого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Бетисом" и "Леганесом".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде попытается обыграть "Реал Сосьедад".

В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова в центральном поединке тура примет в каталонском дерби "Барселону", а мадридский "Атлетико" дома встретится с "Валенсией".

Завершится тур в понедельник матчем между "Райо Вальекано" и "Осасуной".

Отметим, что матчи шестого тура Примеры состоятся 20-23 сентября.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Пятница, 13 сентября 22:00 БЕТИС _:_ ЛЕГАНЕС Суббота, 14 сентября 15:00 МАЛЬОРКА _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 17:15 ЭСПАНЬОЛ _:_ АЛАВЕС 19:30 СЕВИЛЬЯ _:_ ХЕТАФЕ 22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ РЕАЛ МАДРИД Воскресенье, 15 сентября 15:00 СЕЛЬТА _:_ ВАЛЬЯДОЛИД 17:15 ЖИРОНА _:_ БАРСЕЛОНА 19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ АТЛЕТИК 22:00 АТЛЕТИКО _:_ ВАЛЕНСИЯ Понедельник, 16 сентября 22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ ОСАСУНА

Таблица Ла Лиги после 4-го тура

Таблица Ла Лиги после 4-го тура / Фото: flashscore.ua

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