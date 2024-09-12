Ла Лига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "Жирона" Виктора Цыганкова сразится с "Барселоной".
13-16 сентября будут сыграны матчи пятого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Бетисом" и "Леганесом".
В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде попытается обыграть "Реал Сосьедад".
В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова в центральном поединке тура примет в каталонском дерби "Барселону", а мадридский "Атлетико" дома встретится с "Валенсией".
Завершится тур в понедельник матчем между "Райо Вальекано" и "Осасуной".
Отметим, что матчи шестого тура Примеры состоятся 20-23 сентября.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Пятница, 13 сентября
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|Суббота, 14 сентября
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|АЛАВЕС
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Воскресенье, 15 сентября
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|17:15
|ЖИРОНА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Понедельник, 16 сентября
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ОСАСУНА
Таблица Ла Лиги после 4-го тура
Читайте также:
УПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица
Ребров высказался о поражении сборной Украины от Чехии в Лиге наций и своей возможной отставке
Сборная Украины в голевой перестрелке уступила Чехии во втором туре Лиги наций (видео)