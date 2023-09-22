Ла Лига: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Центральным поединком этого тура станет мадридское дерби.
22 – 24 сентября состоятся матчи 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Алавес" – "Атлетик" Бильбао.
В субботу "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика будет принимать "Мальорку".
В этот же день действующий чемпион Испании – "Барселона" – дома сыграет против "Сельты", а "Валенсия" еще одного нашего соотечественника Романа Яремчука, который еще не дебютировал за свою новую команду, на выезде встретится с "Альмерией".
Завершится тур в воскресенье пцентральным матчем: в мадридском дерби сойдутся "Атлетико" и "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина.
- После 5-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (15 очков). За ним следуют "Барселона" и "Жирона" (по 13 баллов).
- Матчи 7-го тура Ла Лиги состоятся посреди недели, 26 – 28 сентября.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Пятница, 22 сентября
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|АТЛЕТИК
|Суббота, 23 сентября
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|19:30
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Воскресенье, 24 сентября
|15:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|БЕТИС
|_:_
|КАДИС
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ГРАНАДА
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
Таблица Ла Лиги после 5-го тура
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