Ла Лига: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

22 – 24 сентября состоятся матчи 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Алавес" – "Атлетик" Бильбао.

В субботу "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика будет принимать "Мальорку".

В этот же день действующий чемпион Испании – "Барселона" – дома сыграет против "Сельты", а "Валенсия" еще одного нашего соотечественника Романа Яремчука, который еще не дебютировал за свою новую команду, на выезде встретится с "Альмерией".

Завершится тур в воскресенье пцентральным матчем: в мадридском дерби сойдутся "Атлетико" и "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина.

После 5-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (15 очков). За ним следуют "Барселона" и "Жирона" (по 13 баллов).

Матчи 7-го тура Ла Лиги состоятся посреди недели, 26 – 28 сентября.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Пятница, 22 сентября 22:00 АЛАВЕС _:_ АТЛЕТИК Суббота, 23 сентября 15:00 ЖИРОНА _:_ МАЛЬОРКА 17:15 ОСАСУНА _:_ СЕВИЛЬЯ 19:30 БАРСЕЛОНА _:_ СЕЛЬТА 22:00 АЛЬМЕРИЯ _:_ ВАЛЕНСИЯ Воскресенье, 24 сентября 15:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ ХЕТАФЕ 17:15 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 19:30 БЕТИС _:_ КАДИС 19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ ГРАНАДА 22:00 АТЛЕТИКО _:_ РЕАЛ МАДРИД

Таблица Ла Лиги после 5-го тура

Таблица Ла Лиги после 5-го тура / Фото: flashscore.ua

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