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Ла Лига: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Атлетико" – "Реал" / Фото: Associated Press

Центральным поединком этого тура станет мадридское дерби.

22 – 24 сентября состоятся матчи 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Алавес" – "Атлетик" Бильбао.

В субботу "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика будет принимать "Мальорку".

В этот же день действующий чемпион Испании – "Барселона" – дома сыграет против "Сельты", а "Валенсия" еще одного нашего соотечественника Романа Яремчука, который еще не дебютировал за свою новую команду, на выезде встретится с "Альмерией".

Завершится тур в воскресенье пцентральным матчем: в мадридском дерби сойдутся "Атлетико" и "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина.

  • После 5-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (15 очков). За ним следуют "Барселона" и "Жирона" (по 13 баллов).
  • Матчи 7-го тура Ла Лиги состоятся посреди недели, 26 – 28 сентября.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Пятница, 22 сентября
22:00 АЛАВЕС   _:_   АТЛЕТИК
Суббота, 23 сентября
15:00 ЖИРОНА   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 ОСАСУНА   _:_   СЕВИЛЬЯ
19:30 БАРСЕЛОНА   _:_   СЕЛЬТА
22:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Воскресенье, 24 сентября
15:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
19:30 БЕТИС   _:_   КАДИС
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ГРАНАДА
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   РЕАЛ МАДРИД

Таблица Ла Лиги после 5-го тура

Таблица Ла Лиги после 5-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 5-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
69
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