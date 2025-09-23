- Дата публикации
Ла Лига: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков шестого тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 23 по 25 сентября состоятся матчи шестого тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начался еще 27 августа перенесенным поединком между "Сельтой" и "Бетисом".
Во вторник, 23 сентября, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и новичок команды форвард Владислав Ванат – сразится с "Атлетиком" Бильбао.
В тот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Леванте".
В среду, 24 сентября, мадридский "Атлетико" примет "Райо Вальекано".
Закончится тур в четверг, 25 сентября, когда действующий чемпион "Барселона" встретится с "Реалом Овьедо".
Расписание и результаты матчей 6-го тура Ла Лиги
Среда, 27 августа
22:00 "Сельта" – "Бетис" – 1:1
Вторник, 23 сентября
20:00 "Атлетик" – "Жирона"
20:00 "Эспаньол" – "Валенсия"
22:30 "Леванте" – "Реал" Мадрид
22:30 "Севилья" – "Вильярреал"
Среда, 24 сентября
20:00 "Хетафе" – "Алавес"
22:30 "Атлетико" – "Райо Вальекано"
22:30 "Реал Сосьедад" – "Мальорка"
Четверг, 25 сентября
20:30 "Осасуна" – "Эльче"
22:30 "Реал Овьедо" – "Барселона"