Ла Лига: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Ламин Ямаль, "Барселона" / © Associated Press

С 23 по 25 сентября состоятся матчи шестого тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начался еще 27 августа перенесенным поединком между "Сельтой" и "Бетисом".

Во вторник, 23 сентября, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и новичок команды форвард Владислав Ванат – сразится с "Атлетиком" Бильбао.

В тот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Леванте".

В среду, 24 сентября, мадридский "Атлетико" примет "Райо Вальекано".

Закончится тур в четверг, 25 сентября, когда действующий чемпион "Барселона" встретится с "Реалом Овьедо".

Расписание и результаты матчей 6-го тура Ла Лиги

Среда, 27 августа

22:00 "Сельта" – "Бетис" – 1:1

Вторник, 23 сентября

20:00 "Атлетик" – "Жирона"

20:00 "Эспаньол" – "Валенсия"

22:30 "Леванте" – "Реал" Мадрид

22:30 "Севилья" – "Вильярреал"

Среда, 24 сентября

20:00 "Хетафе" – "Алавес"

22:30 "Атлетико" – "Райо Вальекано"

22:30 "Реал Сосьедад" – "Мальорка"

Четверг, 25 сентября

20:30 "Осасуна" – "Эльче"

22:30 "Реал Овьедо" – "Барселона"

Таблица Ла Лиги после 5-го тура