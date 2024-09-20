Ла Лига: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 20 по 23 сентября.

20-23 сентября будут сыграны матчи шестого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Алавесом" и "Севильей".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде сразится с "Валенсией", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина будет принимать "Эспаньол".

В воскресенье "Барселона" в гостях встретится с "Вильярреалом", а мадридский "Атлетико" на выезде сыграет против "Райо Вальекано".

Завершится тур в понедельник матчем между "Бетисом" и "Мальоркой".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Пятница, 20 сентября 22:00 АЛАВЕС _:_ СЕВИЛЬЯ Суббота, 21 сентября 15:00 ВАЛЬЯДОЛИД _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 17:15 ОСАСУНА _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 19:30 ВАЛЕНСИЯ _:_ ЖИРОНА 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ ЭСПАНЬОЛ Воскресенье, 22 сентября 15:00 ХЕТАФЕ _:_ ЛЕГАНЕС 17:15 АТЛЕТИК _:_ СЕЛЬТА 19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ АТЛЕТИКО Понедельник, 23 сентября 22:00 БЕТИС _:_ МАЛЬОРКА

Таблица Ла Лиги после 5-го тура

Таблица Ла Лиги после 5-го тура / Фото: flashscore.ua

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