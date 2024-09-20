Ла Лига: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 20 по 23 сентября.
20-23 сентября будут сыграны матчи шестого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Алавесом" и "Севильей".
В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде сразится с "Валенсией", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина будет принимать "Эспаньол".
В воскресенье "Барселона" в гостях встретится с "Вильярреалом", а мадридский "Атлетико" на выезде сыграет против "Райо Вальекано".
Завершится тур в понедельник матчем между "Бетисом" и "Мальоркой".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Пятница, 20 сентября
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Суббота, 21 сентября
|15:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|19:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|Воскресенье, 22 сентября
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|СЕЛЬТА
|19:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Понедельник, 23 сентября
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|МАЛЬОРКА
Таблица Ла Лиги после 5-го тура
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