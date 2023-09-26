Ла Лига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде сыграет с "Вильярреалом".
26 – 28 сентября состоятся матчи 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он начнется во вторник поединком "Севилья" – "Альмерия". В этот же день действующий чемпион "Барселона" в гостях встретится с "Мальоркой".
В среду "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика проведет выездную встречу с "Вильярреалом".
Также мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Лас-Пальмас", а "Валенсия" еще одного нашего соотечественника Романа Яремчука, который еще не дебютировал за свою новую команду, дома будет играть с "Реалом Сосьедад".
Завершится тур в четверг матчем между "Осасуной" и мадридским "Атлетико", который в прошлом туре на своем стадионе обыграл в дерби "Реал".
- После 6-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляют "Барселона" и "Жирона", которые набрали по 16 очков. На третьем месте – "Реал" Мадрид (15 баллов).
- Матчи 8-го тура Ла Лиги состоятся 29 сентября – 2 октября.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Вторник, 26 сентября
|20:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|22:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Среда, 27 сентября
|20:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ХЕТАФЕ
|20:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЖИРОНА
|20:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|22:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:30
|КАДИС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|Четверг, 28 сентября
|20:00
|ГРАНАДА
|_:_
|БЕТИС
|20:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|АЛАВЕС
|22:30
|ОСАСУНА
|_:_
|АТЛЕТИКО
Таблица Ла Лиги после 6-го тура
Читайте также:
Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/8 финала
Матч грандов чемпионата Нидерландов завершили досрочно: что случилось (видео)
Трубин отбил пенальти и помог "Бенфике" победить в матче чемпионата Португалии (видео)