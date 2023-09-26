Ла Лига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде сыграет с "Вильярреалом".

26 – 28 сентября состоятся матчи 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется во вторник поединком "Севилья" – "Альмерия". В этот же день действующий чемпион "Барселона" в гостях встретится с "Мальоркой".

В среду "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика проведет выездную встречу с "Вильярреалом".

Также мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Лас-Пальмас", а "Валенсия" еще одного нашего соотечественника Романа Яремчука, который еще не дебютировал за свою новую команду, дома будет играть с "Реалом Сосьедад".

Завершится тур в четверг матчем между "Осасуной" и мадридским "Атлетико", который в прошлом туре на своем стадионе обыграл в дерби "Реал".

После 6-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляют "Барселона" и "Жирона", которые набрали по 16 очков. На третьем месте – "Реал" Мадрид (15 баллов).

Матчи 8-го тура Ла Лиги состоятся 29 сентября – 2 октября.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 6-го тура

Таблица Ла Лиги после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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