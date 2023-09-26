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Ла Лига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Артем Довбик/Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде сыграет с "Вильярреалом".

26 – 28 сентября состоятся матчи 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется во вторник поединком "Севилья" – "Альмерия". В этот же день действующий чемпион "Барселона" в гостях встретится с "Мальоркой".

В среду "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика проведет выездную встречу с "Вильярреалом".

Также мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Лас-Пальмас", а "Валенсия" еще одного нашего соотечественника Романа Яремчука, который еще не дебютировал за свою новую команду, дома будет играть с "Реалом Сосьедад".

Завершится тур в четверг матчем между "Осасуной" и мадридским "Атлетико", который в прошлом туре на своем стадионе обыграл в дерби "Реал".

  • После 6-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляют "Барселона" и "Жирона", которые набрали по 16 очков. На третьем месте – "Реал" Мадрид (15 баллов).
  • Матчи 8-го тура Ла Лиги состоятся 29 сентября – 2 октября.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Вторник, 26 сентября
20:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   АЛЬМЕРИЯ
22:30 МАЛЬОРКА   _:_   БАРСЕЛОНА
Среда, 27 сентября
20:00 АТЛЕТИК   _:_   ХЕТАФЕ
20:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ЖИРОНА
20:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
22:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:30 КАДИС   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Четверг, 28 сентября
20:00 ГРАНАДА   _:_   БЕТИС
20:00 СЕЛЬТА   _:_   АЛАВЕС
22:30 ОСАСУНА   _:_   АТЛЕТИКО

Таблица Ла Лиги после 6-го тура

Таблица Ла Лиги после 6-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
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