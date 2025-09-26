- Дата публикации
Ла Лига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты поединков седьмого тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 26 по 29 сентября состоятся матчи 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 26 сентября: "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и новичок команды форвард Владислав Ванат – примет "Эспаньол".
В субботу, 27 сентября, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сыграет в дерби против "Атлетико".
В воскресенье, 28 сентября, действующий чемпион "Барселона" будет принимать "Реал Сосьедад".
Закончится тур в понедельник, 29 сентября, игрой между "Валенсией" и "Реалом Овьедо".
Расписание и результаты матчей 7-го тура Ла Лиги
Пятница, 26 сентября
22:00 "Жирона" – "Эспаньол"
Суббота, 27 сентября
15:00 "Хетафе" – "Леванте"
17:15 "Атлетико" – "Реал" Мадрид
19:30 "Мальорка" – "Алавес"
22:00 "Вильярреал" – "Атлетик"
Воскресенье, 28 сентября
15:00 "Райо Вальекано" – "Севилья"
17:15 "Эльче" – "Сельта"
19:30 "Барселона" – "Реал Сосьедад"
22:00 "Бетис" – "Осасуна"
Понедельник, 29 сентября
22:00 "Валенсия" – "Реал Овьедо"