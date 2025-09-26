Ла Лига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Атлетико" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

С 26 по 29 сентября состоятся матчи 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 26 сентября: "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и новичок команды форвард Владислав Ванат – примет "Эспаньол".

В субботу, 27 сентября, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сыграет в дерби против "Атлетико".

В воскресенье, 28 сентября, действующий чемпион "Барселона" будет принимать "Реал Сосьедад".

Закончится тур в понедельник, 29 сентября, игрой между "Валенсией" и "Реалом Овьедо".

Расписание и результаты матчей 7-го тура Ла Лиги

Пятница, 26 сентября

22:00 "Жирона" – "Эспаньол"

Суббота, 27 сентября

15:00 "Хетафе" – "Леванте"

17:15 "Атлетико" – "Реал" Мадрид

19:30 "Мальорка" – "Алавес"

22:00 "Вильярреал" – "Атлетик"

Воскресенье, 28 сентября

15:00 "Райо Вальекано" – "Севилья"

17:15 "Эльче" – "Сельта"

19:30 "Барселона" – "Реал Сосьедад"

22:00 "Бетис" – "Осасуна"

Понедельник, 29 сентября

22:00 "Валенсия" – "Реал Овьедо"

Таблица Ла Лиги после 6-го тура