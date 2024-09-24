Ла Лига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 17 по 26 сентября.
17-26 сентября будут сыграны матчи седьмого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начался еще 17 сентября поединком "Мальорка" – "Реал Сосьедад".
24 сентября мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Алавес".
Днем позже "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова дома сразится с "Райо Вальекано", а "Барселона" на своем поле будет противостоять "Хетафе".
Завершится тур 26 сентября тремя поединками, в том числе мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Сельте".
Отметим, что матчи восьмого тура Примеры состоятся 27-30 сентября.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Вторник, 17 сентября
|20:00
|МАЛЬОРКА
|1:0
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Четверг, 19 сентября
|20:00
|ЛЕГАНЕС
|0:2
|АТЛЕТИК
|Вторник, 24 сентября
|20:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ОСАСУНА
|20:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АЛАВЕС
|Среда, 25 сентября
|20:00
|ЖИРОНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Четверг, 26 сентября
|20:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|20:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|БЕТИС
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|АТЛЕТИКО
Таблица Ла Лиги после 6-го тура
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