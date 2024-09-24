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Ла Лига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор / Фото: Associated Press

Поединки состоятся с 17 по 26 сентября.

17-26 сентября будут сыграны матчи седьмого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начался еще 17 сентября поединком "Мальорка" – "Реал Сосьедад".

24 сентября мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Алавес".

Днем позже "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова дома сразится с "Райо Вальекано", а "Барселона" на своем поле будет противостоять "Хетафе".

Завершится тур 26 сентября тремя поединками, в том числе мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Сельте".

Отметим, что матчи восьмого тура Примеры состоятся 27-30 сентября.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Вторник, 17 сентября
20:00 МАЛЬОРКА   1:0   РЕАЛ СОСЬЕДАД
Четверг, 19 сентября
20:00 ЛЕГАНЕС   0:2   АТЛЕТИК
Вторник, 24 сентября
20:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   ОСАСУНА
20:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АЛАВЕС
Среда, 25 сентября
20:00 ЖИРОНА   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ХЕТАФЕ
Четверг, 26 сентября
20:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
20:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   БЕТИС
22:00 СЕЛЬТА   _:_   АТЛЕТИКО

Таблица Ла Лиги после 6-го тура

Таблица Ла Лиги после 6-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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